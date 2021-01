Γιατί δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού λήγουν και καταλήγουν στα σκουπίδια

Σε κάποια νοσοκομεία, κέντρα υγείας και φαρμακεία στις ΗΠΑ, δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 καταλήγουν στα σκουπίδια.

Από τις περισσότερες από 22 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που έχουν φτάσει στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία στις ΗΠΑ, μόνο περίπου 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει την πρώτη δόση, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, που επικαλείται το CNN.

Ειδικοί τονίζουν ότι εξ αρχής ήταν γνωστό ότι δεν θα ήταν εύκολο να ξεκινήσεις τον μαζικό εμβολιασμό και πως χρειάζεται χρόνος να εμβολιάσεις και να παρακολουθήσεις την πορεία ενός μεγάλου αριθμού ατόμων.

Η ζήτηση και η προσφορά δεν συμβαδίζουν πάντα, σύμφωνα με το CNN. Ορισμένοι από τις ομάδες που έχουν προτεραιότητα, δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο ή τουλάχιστον όχι ακόμα. Την ίδια ώρα, ανησυχία εκφράζεται για το γεγονός ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στο εμβόλιο.

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προτρέπει τις πολιτείες να προσφέρουν το εμβόλιο σε ανθρώπους μεγαλύτερους ή που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά κάποιες περιοχές εστιάζουν ακόμη στις πρώτες ομάδες που έχουν προτεραιότητα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι δόσεις που βγαίνουν από τη βαθιά ψύξη καταλήγουν να μη χρησιμοποιούνται.

«Όλοι νομίζαμε ότι το πραγματικό πρόβλημα θα ήταν η έλλειψη – θα κάναμε ουρές έξω από την πόρτα – και αυτός που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν ακόμη πολλές δόσεις», δήλωσε ο γιατρός Νιλ Κάλμαν, πρόεδρος και CEO του Ινστιτούτου για την Υγεία της Οικογένειας, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση υγείας.

Στη Νέα Υόρκη, ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο άσκησε πίεση στα νοσοκομεία να κινηθούν πιο γρήγορα. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο πίεσε να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε περισσότερες ομάδες.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, νοσοκόμες από το Family Health Center στο Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη άρχισαν να αναζητούν στη γειτονιά ανθρώπους που πληρούν τα κριτήρια για να εμβολιαστούν.

Το κέντρο υγείας είχε κάποιες επιπλέον δόσεις του εμβολίου της Moderna που είχαν βγει από τη βαθιά κατάψυξη. Οι δόσεις αυτές επρόκειτο να χορηγηθούν σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Κάποιοι όμως δεν εμφανίστηκαν για τα ραντεβού τους και πολύτιμος χρόνος χανόταν.

«Λήγει έξι ώρες αφότου πάρεις την πρώτη δόση από τη φιάλη», ανέφερε ο Κάλμαν.

Σε όλη τη χώρα, η Legacy Health, ένα μη κερδοσκοπικό σύστημα υγείας με έξι νοσοκομεία στο Όρεγκον και τη νοτιοδυτική Ουάσιγκτον, επιβεβαίωσε στο CNN την Παρασκευή ότι 27 δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech πετάχτηκαν καθώς έληξαν προτού φτάσουν στο μπράτσο κάποιου. Παράλληλα, κάποιες αρχικές πληροφορίες για το εμβόλιο ήταν ασαφείς.

Εκπρόσωπος της Legacy Health ανέφερε ότι οι εμβολιασμοί στηρίχτηκαν στην αρχική ενημέρωση πως κάθε φιάλη περιλαμβάνει πέντε δόσεις. Τελικά έβγαζε έξι δόσεις και μέχρι να γίνει αυτό γνωστό, τα νοσοκομεία είχαν έξτρα δόσεις αλλά κανένα προγραμματισμένο ραντεβού για να τις χορηγήσουν.

In some hospitals, health centers and pharmacies in the United States, there are vials of Covid-19 vaccines that aren't making it into arms. https://t.co/cVawEp1f7H

— CNN (@CNN) January 11, 2021