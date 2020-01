Η Κίνα χτίζει νοσοκομείο με 1.000 κλίνες για τον κοροναϊό σε χρόνο – ρεκόρ

Η Κίνα έχει ξεκινήσει την κατασκευή νοσοκομείου για τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό, το οποίο θα είναι έτοιμο σε χρόνο - ρεκόρ.

Ο κοροναϊός έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και ιδιαίτερα στην Κίνα, από την οποία ξεκίνησε η επιδημία του ιού. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 26, ενώ τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται μέχρι τώρα σε 830.

Όπως αναφέρει το Skynews η Κίνα έχει βάλει μπρος για την κατασκευή ενός νοσοκομείου στην πόλη Ουχάν (σ.σ. εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο ιός), αποκλειστικά για όσους έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό.

Συγκεκριμένα οι Κινέζοι αποφάσισαν να κατασκευάσουν το νοσοκομείο 1.000 κλινών, ωστόσο το εντυπωσιακό είναι πως η ανέγερσή του θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο ρεκόρ.

Από την Πέμπτη ξεκίνησαν οι εργασίες, στο χώρο όπου θα δημιουργηθεί το νοσοκομείο, βρίσκονται 35 εκσκαφείς και 10 μπουλντόζες, με στόχο να είναι έτοιμοι μέχρι τη... Δευτέρα, δηλαδή μέσα σε πέντε μέρες. Οι πόρτες του, ωστόσο, αναμένεται να ανοίξουν στις 3 Φεβρουαρίου.

