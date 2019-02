Το Employability Fair powered by Mediterranean College πόλος έλξης για χιλιάδες ενδιαφερόμενους

Περισσότερους από 1500 επισκέπτες υποδέχθηκε στην 6η χρονιά της διεξαγωγής του, το Employability Fair powered by Mediterranean College.

Έλαβε χώρα την Τρίτη 29 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, με τη συμμετοχή μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών και οργανισμών από τους τομείς του εμπορίου, της συμβουλευτικής, του management, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των ασφαλειών:

Adecco, Affidea, Agrino, Aldemar Resorts, Algoos Study work & Travel, College Link, Cosmote-EValue, Excellentia, Famar, TGI-Fridays, GameSpace, Grecotel, IASIS, Ikos Resorts, Interamerican, Ison Psychometrica, Leroy-Merlin, Mediatel, Mellon Technologies, MetLife, Mitsis Hotels, Mykonos Panormos Villas, NN Hellas, Nuga Medical Co Ltd, Plaisio, Praktiker, Sani Resorts, Space Ηellas, TUI, Wyndham Grand Athens Hotel, Wurth Hellas, YES Hotels, Αγκαλιά, Εθνική Ασφαλιστική, OTE Όμιλος Εταιριών, Hotel Brain.

Υψηλό επίπεδο κατάρτισης, στοχευμένη αναζήτηση θέσεων εργασίας, ενδιαφερόμενοι που πραγματοποίησαν interview εργασίας παρουσιάζοντας ένα επαγγελματικό προφίλ στους υποψήφιους εργοδότες τους, βιογραφικά που ανέδειξαν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων.

Μια πρωτοβουλία που πρέπει να συνεχίσει στο χρόνια που έπονται και να αποτελέσει παράδειγμα για ανάλογες δράσεις απασχολησιμότητας από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Αυτές ήταν σε γενικές γραμμές οι εντυπώσεις των εκπροσώπων των εταιριών που συμμετείχαν στο Employability Fair, τόσο για τους ενδιαφερόμενους που τις επισκέφθηκαν όσο και για τη διοργάνωση-θεσμό του Mediterranean College.

Οι επισκέπτες του Fair είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εταιρίες της επιλογής τους, να αξιοποιήσουν τις δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που παρείχε η συμβουλευτική εταιρία MANPOWER GROUP, στο ειδικά διαμορφωμένο CV CENTER, και παράλληλα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια και ομιλίες, με επίκαιρη θεματολογία από τους κλάδους του Τουρισμού, της Ψυχολογίας, του Management και της Τεχνολογίας.

Βασική φιλοσοφία του Mediterranean College είναι να ενισχύει την απασχολησιμότητα των φοιτητών του με κάθε δυνατό μέσο και να συμβάλλει ενεργά στη διαδικασία απόκτησης εμπειρίας και εύρεσης εργασίας.

Το Employability Fair αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου Σχεδίου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Αποκατάστασης (MC-Employability-Scheme), που μοναδικά έχει αναπτύξει το Mediterranean College από το 2012.

Στο πλαίσιο αυτό, το Mediterranean College είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που:

Προσφέρει περισσότερα από 140 δωρεάν σεμινάρια ετησίως, μέσω του θεσμού Education Festival

Διοργανώνει τα Βραβεία Εκπαίδευσης Education Awards

Εξασφαλίζει επαγγελματική Δικτύωση με 500+ επιχειρήσεις & φορείς, μέσα από ποικίλες δράσεις

Διοργανώνει Ετήσιο Διεπιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο-Student Excellence Conference

Λειτουργεί οργανωμένο Career Office με ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικής ανάπτυξης & αποκατάστασης

Παρέχει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης/μαθητείας /εθελοντισμού σε όλους τους φοιτητές του.

