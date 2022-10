Ο Γρηγόρης καλωσορίζει το φθινόπωρο με νέες και μοναδικά γευστικές προτάσεις. Δύο ζουμερά burger και ένα απολαυστικό hot dog, είναι τα Nέα του Γρηγόρη, που… μόλις έφτασαν!

Με πρωταγωνιστές το χειροποίητο μπιφτέκι και το αφράτο μπριός ψωμάκι το Cheeseburger & το BBQ Burger, υπόσχονται να ενθουσιάσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς burger lovers.

Όσο για το Hot Dog, με το μαλακό ψωμάκι, το λουκάνικο και τον απολαυστικό συνδυασμό από μαγιονέζα, μουστάρδα & BBQ sauce, είναι σίγουρο ότι ανεβάζει το street food σε ένα άλλο επίπεδο.

Τα Burgers & το Hot Dog του Γρηγόρη, εντυπωσιάζουν με την ποιότητα και τη γεύση τους και αποτελούν την ιδανική επιλογή για ένα πλήρες και χορταστικό γεύμα στο σπίτι, στο γραφείο ή on the go. Θα τα βρείτε, ζεστά και λαχταριστά, σε όλα τα καταστήματα Γρηγόρης και online στο gregorys.gr ή στην εφαρμογή Gregory’s e-order.