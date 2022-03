Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα: «Σύνδεση της οικονομίας της Φιλοξενίας με την οικονομία της Παραγωγής», που συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου και την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το «παρών» στην Ημερίδα έδωσε η Υπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία επεσήμανε: «Το γόνιμο πάντρεμα δύο τόσο δυναμικών κόσμων, της ελληνικής παραγωγής και της φιλοξενίας, μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη, ιδίως για την ελληνική περιφέρεια και αναδεικνύεται σε πολιτική αιχμής στην μεταπανδημική εποχή. Σε αυτό επενδύει πλέον στρατηγικά το ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, για ένα περισσότερο ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό, όπως αξίζει η πατρίδα μας». Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μιλώντας στην ημερίδα ανάφερε: «Ο στόχος είναι κοινός για όλους ώστε να αναδείξουμε την Κρήτη στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ως το σημείο συνάντησης οικονομικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικής κληρονομιάς, γαστρονομίας και περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας». Επίσης τόνισε την υλοποιούμενη στόχευση της Περιφέρειας, η οποία στηρίζεται στην συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάδειξη της Κρήτης ως προορισμού για τους ανθρώπους που αναζητούν τον ποιοτικό τουρισμό και τα ιδιαίτερα διατροφικά πρότυπα.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος τόνισε: «Είναι σημαντικό όλοι οι παράγοντες και οι φορείς να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες. Μια ανάλογη προσπάθεια είναι αυτή την οποία έχουμε ξεκινήσει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο εδώ και 10 χρόνια με την πιστοποίηση «Ελληνικό πρωινό», την οποία πλέον έχουν λάβει πάνω από 1400 ελληνικά ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που μας διαφοροποιεί σε σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις ταυτόχρονα όμως είναι πολλά τα πλεονεκτήματα που έχουμε σαν προορισμός συνολικά, σαν χώρα. Η επιτυχία για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία θα μετρηθεί με την ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες».

Ο Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Διευθυντής Εξαγωγών & Μάρκετινγκ, Μέλος ΔΣ Agrino, ανεβαίνοντας στο βήμα, ανέδειξε το όραμα της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αναφέροντας: «Στην Κρήτη γίνεται το ξεκίνημα της σημαντικής προσπάθειας σύνδεσης των δυο κλάδων. Σκοπός μας είναι να διαδώσουμε και να εφαρμοσθεί το αυτονόητο: Οι δομές της Ελληνικής φιλοξενίας να χρησιμοποιούν και προωθούν κατά το μέγιστο δυνατό αμιγώς Ελληνικά προϊόντα με διπλό στρατηγικό στόχο, τη μείωση του Ελλείματος του ισοζυγίου αγαθών και τη ανάδειξη του Τουριστικού προϊόντος ως μια ολιστική αυθεντική εμπειρία».

Ο Αρμόδιος Γιαννίδης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Μέλος ΔΣ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, CEO Vitex, κατά την τοποθέτησή του έκανε λόγο για τη σημασία των παραγόμενων προϊόντων στη χώρα και την πιστοποίηση ETHOS. «Τα παραγόμενα προϊόντα στην Ελλάδα εξασφαλίζουν επάρκεια σε δύσκολες περιόδους, όπως την τελευταία χρονιά, παρέχουν επαρκή τεχνική υποστήριξη και πρόσβαση στην καινοτομία. Το πρότυπο ETHOS είναι ουσιαστικά ένα ESG μοντέλο, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το δίκτυο CSR Hellas και τη EUROCERT και βασίζεται στις 10 Αρχές του Συμφώνου του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης σχολίασε: «Η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου πάει το ζήτημα της συνεργασίας των παραγωγικών τομέων της χώρας με τη Φιλοξενία ένα βήμα παραπέρα με τη διοργάνωση μιας ημερίδας που δεν εισάγει καινοτομίες, αλλά αναπαράγει αυτονόητα ζητήματα. Η Ελληνικότητα της Φιλοξενίας πρέπει να ξεκινάει από τα προϊόντα που την συνθέτουν.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aldemar Resorts, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ο οποίος επεσήμανε: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση της αξίας ενός τέτοιου διαλόγου από την μεγάλη συμμετοχή και την ποιότητα των παρευρισκόμενων. Βιώσιμος τουρισμός, χωρίς αξιοποίηση των εγχώριων πόρων, φυσικών, ανθρώπινων και παραγωγικών, δεν νοείται».

O Γεώργιος Μπάλτας, Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχολίασε: «Η ημερίδα αποτελεί ένα δυναμικό ξεκίνημα της προσπάθειας σύνδεσης της οικονομίας της Φιλοξενίας με την οικονομία της Παραγωγής. Από άποψη τουρισμού η Ελλάδα είναι μια χώρα υποδειγματική, καθώς οι τουριστικές υπηρεσίες της είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Από την άλλη διαχρονικά στην Ελλάδα μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ιδωθεί επισταμένα. Σαν χώρα παράγουμε μοναδικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και παράλληλα διαθέτουμε καινοτόμες εταιρίες μεταποίησης. Η μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο επομένως είναι να συνδέσουμε τη Φιλοξενία με την Παραγωγή καθώς με αυτό τον τρόπο θα προκύψουν αμοιβαία οφέλη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της We do local, Δημήτριος Μ. Καλαϊτζιδάκης ανέφερε: «Το σήμα “We do local” είναι ένα καινοτόμο, πιστοποιημένο brand Φιλοξενίας, που ακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις και απευθύνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις δίνοντάς τους τις απαραίτητες κατευθύνσεις ώστε να ανταποκριθούν στις τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις, προσφέροντας υψηλή προστιθέμενη αξία στους επισκέπτες και την κοινωνία. Το We do local στηρίζει την επιλογή τοπικών προϊόντων, τους τοπικούς παραγωγούς, την προώθηση της τοπικής ιστορίας και παράδοσης, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας μέσω της απασχόλησης ντόπιου εργατικού δυναμικού και την προστασία του περιβάλλοντος».

Η ημερίδα αποτέλεσε την απαρχή μιας νέου είδους συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρηματίες του τουρισμού και Έλληνες παραγωγούς. Η αλληλεπίδραση του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή τόσο για την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου και την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ όσο και για τη χώρα συνολικά.

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ:

Σκοπός της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι η ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας, καθώς και η πληροφόρηση της Ελληνικής κοινωνίας για το πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι Ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές – μεταποιητικές επιχειρήσεις προς όφελος της ανάπτυξης και της ευημερίας μας. Στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» καλούνται να συμμετέχουν όλες οι Ελληνικές παραγωγικές – μεταποιητικές εταιρείες που διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία και η χρήση του σήματος «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» απαιτούν ειδική πιστοποίηση από τη EUROCERT S.A..

Λίγα λόγια για την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου:

Η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1968 με σκοπό την διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Η στρατηγική της Ένωσης για την τρέχουσα περίοδο δίνει έμφαση στην προβολή του Ηρακλείου, στη διασύνδεση της φιλοξενίας με τους άλλους παραγωγικούς τομείς της περιοχής και φυσικά στην προάσπιση των συμφερόντων των Μελών της. Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι ξενοδοχεία και επιπλωμένα διαμερίσματα οποιασδήποτε κατηγορίας και δυναμικότητας, και είναι μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.