Coca-Cola: Νέο έτος, νέα ευκαιρία για να γίνουμε «ανοιχτοί προς το καλύτερο»

Η έναρξη κάθε νέας χρονιάς αποτελεί πάντα μια στιγμή ορόσημο για τον καθένα μας. Νέοι στόχοι αρχίζουν σιγά σιγά να διαμορφώνονται, νέες ευκαιρίες να αποκαλύπτονται, κι όλοι λίγο πολύ κάνουμε τον απολογισμό μας για τη χρονιά που έφυγε. Τι πήγε καλά και τι όχι, ώστε να μπορέσουμε με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία να χαράξουμε τους νέους στόχους μας για το έτος που ξημέρωσε. Έπειτα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο και ασταθές 2020, η Coca-Cola έρχεται να καλωσορίσει την επόμενη μέρα με έμπνευση και αισιοδοξία, και να μας παροτρύνει να γίνουμε Open to Better, «ανοιχτοί προς το καλύτερο». Με την έναρξη της νέας χρονιάς, η Coca-Cola λανσάρει μια σειρά από συλλεκτικά μπουκάλια, τα οποία φέρουν στην ετικέτα τους εμπνευσμένα μηνύματα για το 2021 (resolutions), μέσα από τη νέα καμπάνια της με τίτλο ”Open Τo Better”.

Τι σημαίνει όμως να είμαστε “Open to Better”; Για τον καθένα από εμάς η απάντηση είναι ίσως διαφορετική… Αλλά η ανάγκη παραμένει για όλους ίδια. Μια ευκαιρία να δούμε βαθύτερα μέσα μας, να εντοπίσουμε τα σημεία προς βελτίωση και να μοιραστούμε τους τρόπους με τους οποίους σχεδιάζουμε να γίνουμε καλύτεροι. Μέσω των συλλεκτικών μπουκαλιών ”Open Τo Better”, το κοινό έχει την ευκαιρία να μοιραστεί αισιόδοξα μηνύματα και στόχους με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, και να εμπνευστεί μέσα από αυτά, δημιουργώντας ένα κίνημα που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

Μέσα από τη νέα καμπάνια της, η Coca-Cola έχει ως στόχο να ενώσει τις δυνάμεις της με τον κόσμο, με έναν απλό τρόπο: οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τους στόχους τους για το 2021 σε προσωπικό μήνυμα ή σχόλιο στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της μάρκας, σε Instagram και Facebook. Στη συνέχεια, η Coca-Cola θα δημοσιεύσει σε Instagram stories 12 resolutions που θα αποτυπωθούν πάνω στα συλλεκτικά μπουκάλια, τα οποία το κοινό θα μπορεί να κάνει δικά του μέσα από ειδική κλήρωση. Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή; Πολύ απλά, ο κάθε καταναλωτής καλείται να μοιραστεί στα προσωπικά του κανάλια σε Instagram και Facebook, ως post ή σε story, το αγαπημένο του resolution ανάμεσα από τα 12 που θα δημοσιευτούν στα Instagram Stories της Coca-Cola, με τα hashtags της καμπάνιας #opentobetter και #cocacolagreece, και κάνοντας tag το άτομο στο οποίο το αφιερώνει. Με αυτόν τον τρόπο, μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση για να αποκτήσει το δικό του συλλεκτικό μπουκάλι Coca-Cola, το οποίο θα φέρει ένα από αυτά τα 12 resolutions.

Η Ντιάνα Μπίρμπα, Marketing Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, The Coca-Cola Company, αναφέρει: «Για περισσότερα από 136 χρόνια, η Coca-Cola χρησιμοποιεί τη φωνή της προς όφελος της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων. Η καμπάνια "Open To Better" ακολουθεί αυτήν την παράδοση, με σκοπό να μας φέρει όλους κοντά. Το 2021, καθώς ξεκινάμε τη νέα χρονιά, θεωρήσαμε ότι ο πιο ισχυρός ‘καμβάς’ που μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Coca-Cola για να μεταδώσει μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας, είναι τα ίδια τα μπουκάλια της. Όλοι έχουμε βιώσει πολλές δυσκολίες φέτος. Απλές χειρονομίες, καθημερινές συμπεριφορές και ευγενικές λέξεις είναι όλα όσα χρειάζονται για να είμαστε ανοιχτοί προς το καλύτερο και γεμάτοι ελπίδα για μια καλύτερη επόμενη μέρα».

Η καμπάνια θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας που θα έρθει στη ζωή σε digital περιβάλλον.

Η προηγούμενη χρονιά μπορεί να αποτελεί πλέον παρελθόν, αλλά κάτι μας δίδαξε! Αποδέξου την πρόσκληση της Coca-Cola και μοιράσου μαζί μας σε μήνυμα ή σε comment το δικό σου resolution για το 2021 στο @cocacolagreece στο Instagram και το @cocacolagr στο Facebook.

Γιατί όλα είναι καλύτερα, όταν είσαι #OpenToBetter.