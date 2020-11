Η ενημέρωση Χαρδαλιά – Μαγιορκίνη για τον κορονοϊό

Πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση για τον κορονοϊό στο Υπουργείο Υγείας από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, αλλά και του καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στην ενημέρωση συμμετείχε επίσης η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του ΠΓΝ «Αττικόν» και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

«Παρών» ήταν και ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

Η Pfizer Inc. και η BioNTech ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα υποβάλλουν αίτημα στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ για επείγουσα αδειοδότηση για το εμβόλιό τους για τον κoρονοϊού, κάτι που πιθανόν να επιτρέψει τη χρήση του εμβολίου σε υψηλού ρίσκου πληθυσμό στις ΗΠΑ μέχρι τα μέσα με τα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

Η υποβολή βασίζεται σε ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου κατά 95%, που καταδείχθηκε στην κλινική μελέτη φάσης 3 των εταιρειών σε συμμετέχοντες χωρίς προηγούμενη λοίμωξη SARS-CoV-2 (πρώτος πρωταρχικός στόχος) και επίσης σε συμμετέχοντες με και χωρίς προηγούμενη μόλυνση SARS -CoV-2 (δεύτερος πρωταρχικός στόχος).

Σύμφωνα με το CNBC, αν η άδεια δοθεί στη Pfizer από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ το εμβόλιο θα διατεθεί σε διάφορα στάδια, με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα να εμβολιάζονται πρώτοι.

Η διαδικασία στον FDA αναμένεται να πάρει μερικές εβδομάδας.

Για ιστορική στιγμή, έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά σε ανάρτησή του στο Twitter.

248 long days and nights

150 active clinical trial sites

43,661 courageous volunteers

Thousands of dedicated @Pfizer and @BioNTech_Group colleagues

And the hopes of billions

All leading to 1 historic moment

#PfizerProud of our FDA Submission today: https://t.co/uyo6XfGSOO

— AlbertBourla (@AlbertBourla) November 20, 2020