Η illycaffè παρουσιάζει μια νέα συλλογή του illy Art Collection από τον Stefan Sagmeister

H illycaffè παρουσιάζει με περηφάνια την νέα συλλογή του illy Art Collection με έργα του Stefan Sagmeister, διάσημο σχεδιαστή που χρησιμοποιεί τον λευκό καμβά του εμβληματικού φλιτζανιού της illycaffè για να εκφράσει μια σκόπιμα αντιφατική ιδέα: «Τώρα = Καλύτερα»

Το σλόγκαν, που αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται άστοχο, είναι στην πραγματικότητα το αντίθετο: η έντονη άποψη του καλλιτέχνη γίνεται σήμερα ένα ισχυρό σύμβολο και ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον. Αυτό που επιδιώκει ο Sagmeister είναι να σκεφτούμε για λίγο, ακόμα και στη διάρκεια ενός διαλείμματος για καφέ, πώς να αλλάξουμε το όραμά μας για τον κόσμο.

Στη νέα, πολύχρωμη συλλογή του illy Art Collection οι μινιμαλιστικές διακοσμήσεις στο πιατάκι, κατασκευασμένες από πολύτιμους λίθους, αντικατοπτρίζονται στην επιφάνεια του φλιτζανιού από τιτάνιο. Σε ένα παιχνίδι προοπτικής, το περίγραμμα του σχεδίου εκτυλίσσεται προς τα πάνω, δημιουργώντας ανοδικές καμπύλες, αντικειμενικά δεδομένα μιας προοδευτικής βελτίωσης στη διάρκεια του χρόνου. Αυτή η συναρπαστική αναπαράσταση πληροφοριών, σε συνδυασμό με ένα συνετό όραμα, επιτρέπει στα «καλύτερα δεδομένα» –που μπορεί να παραβλέψουμε εξαιτίας των περισπασμών από τον καθημερινό θόρυβο των μέσων ενημέρωσης– να γίνουν αμέσως ξεκάθαρα.

Χρησιμοποιώντας τη δική του προσωπική, ειρωνική και άμεση διάλεκτο, ο Sagmeister μας προκαλεί ενδιαφέρουσες σκέψεις για τον χρόνο, υπονοώντας ότι ίσως δεν το παρατηρούμε, αλλά «σήμερα είμαστε καλύτερα». Η εντύπωση που λαμβάνουμε από τις αγχωτικές πληροφορίες που μας περιβάλλουν αντανακλά έναν κόσμο εκτός ελέγχου, μόνιμα στο χείλος της αβύσσου. Αλλά, μέσα από μια μακροπρόθεσμη προοπτική, πολλές πτυχές που αφορούν την ανθρωπότητα έχουν πράγματι βελτιωθεί: η ζωή έχει επιμηκυνθεί, οι θάνατοι από πολέμους και φυσικές καταστροφές έχουν μειωθεί, η πλειονότητα των ανθρώπων ζουν τώρα σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Πριν από περίπου 200 χρόνια, 9 στα 10 άτομα δεν ήξεραν να διαβάζουν ή να γράφουν. Σήμερα η αναλογία έχει μειωθεί σε περίπου 1 προς 10.

«Η συλλογή illy Art Collection που φιλοτέχνησε ο Stefan Sagmeister μας ενθουσίασε από την αρχή. Είναι αυτό ακριβώς που περιμένεις από έναν εξαιρετικό “πολιτιστικό υποκινητή” όπως αυτόν», εξηγεί ο Massimiliano Pogliani, Διευθύνων Σύμβουλος της illycaffè. Μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μια θετική προσέγγιση απέναντι στην ανθρωπότητα, η οποία, παρά τα όσα συμβαίνουν, συνεχίζει να εξελίσσεται ακόμη και όταν υπάρχουν δυσκολίες. Αυτό το μήνυμα ενδυναμώνετε με μικρές καθημερινές κινήσεις, όπως πίνοντας έναν καφέ που, με την illy, γίνεται μια στιγμή έμπνευσης, ένα ερέθισμα για να βρούμε την ευτυχία στην καθημερινότητά μας, μια πρόκληση να ζήσουμε το κάθε λεπτό στο έπακρο.»

illy Art Collection

Η ιδέα για το illy Art Collection ξεκίνησε το 1992 από τον Francesco Illy: είναι φλιτζάνια σε περιορισμένο αριθμό παραγωγής που φέρουν την υπογραφή του καλλιτέχνη.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 100 καλλιτέχνες διεθνούς κύρους έχουν φιλοτεχνήσει τις συλλογές φλιτζανιών της illycaffè. Μεγάλα ονόματα της τέχνης όπως η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, ο Μικελάντζελο Πιστολέττο, η Λουίζ Μπουρζουά και ο Μαρκ Κουίν συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών των νέων δημιουργικών ταλέντων.

Ένα αντικείμενο της καθημερινότητας, το φλιτζάνι που σχεδίασε ο Matteo Thun, γίνεται ο λευκός καμβάς που εμπνέει τους πρωταγωνιστές της σύγχρονης τέχνης, μετατρέποντας την κίνηση της απόλαυσης ενός καφέ espresso σε μια εμπειρία που περιλαμβάνει τις αισθήσεις και το μυαλό.

Stefan Sagmeister

Ευφυής και προκλητικός, ο Stefan Sagmeister αποτελεί σημείο αναφοράς στον κόσμο των γραφικών τεχνών και είναι διάσημος για τις αφίσες του, τα εξώφυλλα για τα άλμπουμ διεθνών μουσικών ειδώλων όπως οι Lou Reed, David Byrne και οι Rolling Stones, καθώς και τις συνεργασίες του με πολιτιστικά ιδρύματα όπως το Μουσείο Guggenheim.

Ο Sagmeister γεννήθηκε το 1962 στην πόλη Μπρέγκενζ της Αυστρίας. Μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο ακολούθησε τη μηχανολογία, αλλά το πάθος του για τη γραφιστική τον οδήγησε να αλλάξει τις σπουδές του και να μετακομίσει στη Βιέννη. Σε αυτήν την περίοδο αναδύεται πραγματικά το έργο του. Οι συνεργασίες του με εναλλακτικά περιοδικά, κινήσεις νεολαίας με underground κουλτούρα και η δημιουργία αφισών για συναυλίες σημαδεύτηκαν από το σαρκαστικό του χιούμορ, το οποίο θα καθόριζε στη συνέχεια και το στυλ του.

Σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό παράδειγμα, μια από τις τότε φίλες του τού ζητά να φτιάξει τις επαγγελματικές της κάρτες, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν κοστίζουν περισσότερο από 1 δολάριο η κάθε μια. Ο Sagmeister εφάρμοσε την επιθυμία της κυριολεκτικά, εκτυπώνοντας το όνομα και τη διεύθυνση της φίλης του σε χαρτονομίσματα του 1 δολαρίου! Στα 29 του, μετακόμισε στο Χονγκ Κονγκ για να εργαστεί στην εταιρεία Leo Burnet, όπου μια αφίσα για ένα βραβείο διαφήμισης προκάλεσε αναταραχές και διαμαρτυρίες. Συνέχισε την καριέρα του στη Νέα Υόρκη και μετά στη Ρώμη προτού ιδρύσει τη Sagmeister Inc. το 1993 με την επιθυμία να εργαστεί στον τομέα της γραφιστικής για τη μουσική βιομηχανία, αλλά μόνο με καλλιτέχνες που πραγματικά πίστευαν σε αυτό το εγχείρημα. Αρχικά αγνοήθηκε από τις δισκογραφικές εταιρείες, ωστόσο κάποιοι φίλοι του τον συμπεριλαμβάνουν στη σχεδίαση του CD "Mountains of Madness" από το ροκ συγκρότημα H.P. Zinker που οδήγησε σε μια εκπληκτική δουλειά, εκμεταλλευόμενος τις φυσικές ιδιότητες των χρωμάτων, αλλά και σε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy. Ο Sagmeister ξεκίνησε μια πλούσια περίοδο συνεργασιών με μουσικά είδωλα όπως ο David Byrne, ο Lou Reed, οι Rolling Stones και ο Pat Metheny που κορυφώθηκαν το 2005 με το βραβευμένο με Grammy εξώφυλλο μιας συλλογής από το συγκρότημα Talking Heads. Σήμερα ο Sagmeister ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη όπου δημιουργεί βιωματικές εκθέσεις και μορφές όπως το "Beauty" αφιερωμένο στην έννοια της ομορφιάς ή του "The Happy Show", μια πρωτότυπη συλλογή τέχνης, ντιζάιν και επιστήμης που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για να μεταδώσει την αίσθηση της ευτυχίας μέσω της οπτικής εμπειρίας των έργων του.