Ανδραβίδα: Γυναίκες πρόσφυγες στη μάχη κατά του κορονοϊού – Ράβουν προστατευτικές μάσκες

Με τη βοήθεια απλών υλικών και δύο ραπτομηχανών και με κίνητρό τους τη διάθεση να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους, γυναίκες που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας προσφύγων της Ανδραβίδας κατασκευάζουν υφασμάτινες μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό για να τις μοιράσουν στους συμπολίτες τους.

Πρόκειται, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της ΜΚΟ SolidarityNow, που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη δομή, ενώ από τον ΔΟΜ σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε άλλες δομές.

Σε αυτή, οι γυναίκες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό. Ενημερώθηκαν για τη δράση και αφού είδαν σχετικά βίντεο με οδηγίες για το πώς φτιάχνεται μια μάσκα, έπιασαν δουλειά.

«Ενεργοποιήθηκαν άμεσα γιατί είδαν τη δράση ως μια προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης προς την κοινότητά τους. Πρόκειται για μια πράξη που συμβάλλει στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη του χώρου από την πλευρά του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Νίκη Βεσκούκη. Η ίδια εκφράζει την ευχή «μέσω αυτής της πράξης να βρούμε και άλλους μιμητές αλληλεγγύης και προσφοράς».

Για τις μάσκες χρησιμοποιούνται 100% βαμβακερά υφάσματα, τα οποία είχε στη διάθεσή της η οργάνωση SolidarityNow από παλαιότερες δωρεές, και λάστιχα, τα οποία προμηθεύτηκαν από τις αποθήκες καταστήματος της περιοχής. Η αρχή έγινε με μονόχρωμα πράσινα υφάσματα, ώστε να δοθεί το ιατρικό στίγμα στις μάσκες, ωστόσο γρήγορα άρχισαν να χρησιμοποιούνται και πολύχρωμα υφάσματα με μοτίβα, τα οποία φαίνεται ότι οι γυναίκες προτιμούν.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κλαίρη Παυλάκη, υπεύθυνη παιδικής προστασίας του SolidarityNow για τη Νότια Ελλάδα, ο στόχος είναι να ετοιμαστεί και ένα ακόμα πολύχρωμο πατρόν, που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των παιδικών μασκών.

Τα υφάσματα πλένονται και σιδερώνονται για να αποστειρωθούν. Ορισμένες από τις γυναίκες έχουν αναλάβει το κόψιμο των υφασμάτων και οι έμπειρες στη χρήση ραπτομηχανής ασχολούνται με το ράψιμο.

Η όλη διαδικασία γίνεται στις ραπτομηχανές που υπάρχουν ήδη στο χώρο και οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στις γυναίκες της δομής, προκειμένου να μεταποιούν τα ρούχα των οικογενειών τους και κυρίως των παιδιών.

Στη δομή της Ανδραβίδας υπάρχουν πέντε ραπτομηχανές, ωστόσο για την κατασκευή των προστατευτικών μασκών χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο, προκειμένου να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.

Ήδη οι γυναίκες της δομής έχουν κατασκευάσει περίπου 30 μάσκες ενώ ο πρώτος στόχος είναι να φτάσουν τις 100 και στη συνέχεια ο αριθμός τους να καλύψει πλήρως και τους 320 διαμένοντες στη δομή. Στην πρώτη διανομή προστατευτικών μασκών θα δοθεί προτεραιότητα στους ευάλωτους φιλοξενούμενους, δηλαδή εγκύους και άτομα με χρόνια νοσήματα. Κατά τη διανομή, το «SolidarityNow» θα ενημερώσει τους πρόσφυγες για τη σωστή χρήση της μάσκας και την ανάγκη να πλένεται και να αποστειρώνεται, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται.

Επίκεντρο της δράσης είναι ο χώρος γυναικών που λειτουργεί το SolidarityNow στη δομή με τίτλο «Female Friendly Space». Στόχος του χώρου αυτού είναι η ενημέρωση, η ενδυνάμωση και η κοινωνικοποίηση των γυναικών μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Εκεί οι γυναίκες της δομής κάνουν δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, όπως ζωγραφική, χορό και ραπτική, καθώς και δραστηριότητες ομορφιάς, ενώ επίσης οργανώνονται ενημερώσεις από δικηγόρο και προγεννητικά μαθήματα με μαίες.

«Ο χώρος αποτελεί μια διαφυγή για τις γυναίκες, γιατί πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητά τους στο καμπ δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα», παρατηρεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κλαίρη Παυλάκη, από το «SolidarityNow».

Η ίδια υπογραμμίζει ότι ο στόχος λειτουργίας του χώρου είναι διττός: από τη μια να απασχοληθούν οι γυναίκες, «αλλά το πιο βασικό για εμάς είναι να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους, ώστε να μπορούμε να μπούμε και σε πιο βαθιά ζητήματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, και να παραπεμφθούν στη συνέχεια στην υπόλοιπη ψυχοκοινωνική ομάδα, ώστε τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπιστούν».

Λόγω του κορονοϊού οι δραστηριότητες έχουν διακοπεί, οπότε οι γυναίκες που διαμένουν στη δομή άκουσαν με ενθουσιασμό την αναγγελία της δράσης για τις μάσκες, που θα τους επέτρεπε να επιστρέψουν ξανά στο χώρο αυτό που νιώθουν δικό τους.

Πώς όμως αντιμετωπίζουν την πανδημία του κορονοϊού οι διαμένοντες στη δομή; Η κ. Παυλάκη απαντά ότι «είναι λογικό να υπάρχει αγωνία, όπως σε όλους. Όμως, έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης και γενικά παρατηρούμε ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί την κατάσταση και έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους στις απαραίτητες». Το ίδιο απαντά και η κ. Βεσκούκη από τον ΔΟΜ, η οποία προσθέτει ότι «τους έχουμε μοιράσει σαπούνια και χλωρίνες και τους ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει, για όλα τα μέτρα που έχουν παρθεί, για να αισθάνονται και εκείνοι ασφαλείς».

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των χώρων «Female Friendly Spaces» σε δομές φιλοξενίας αποτελεί τμήμα του προγράμματος «Comprehensive service provision for the integration and well-being of refugee children and families», το οποίο επιχειρεί να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην προστασία παιδιών συνοδευόμενων από τις οικογένειες τους και ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της ψυχοκοινωνικής διεπιστημονικής ομάδας αλλά και των μαθημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά όλων των ηλικιών. Το πρόγραμμα λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της UNICEF, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή φωτογραφιών: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων