CEO Clubs Forum: Οι ηγέτες και το όραμά τους στη νέα δεκαετία

Το CEO Clubs Greece μετά τον επετειακό εορτασμό των 10 ετών ενεργούς δράσης και συμβολής του στο ελληνικό επιχειρείν και την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του “Leading from Ground Zero” διοργανώνει στις 10 Μαρτίου το πρώτο του Forum για το έτος 2020, με τίτλο «Leading with Vision: Renew inspiration, clarity and engagement» και κεντρικό εισηγητή τον Hendre Coetzee, Leadership Architecture και Executive Development Specialist.

Με θέμα τόσο συμβολικό όσο και ουσιαστικό για το ελληνικό επιχειρείν που εισέρχεται σε μία νέα δεκαετία ανάκαμψης και οραματισμού, το CEO Clubs Greece αναλύει την καθοριστική συμβολή ενός ξεκάθαρου οράματος και σκοπού από πλευράς των οργανισμών στην ευθυγράμμιση, κινητοποίηση και δέσμευση των ανθρώπων του.

Ένας από τους πλέον διακεκριμένους Leadership Transformation Specialists στη χώρα μας, ο Hendre Coetzee πρόκειται να παρουσιάσει εξειδικευμένες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τη δημιουργία και λεκτική αποτύπωση του οράματος ενός οργανισμού, καθώς και προτάσεις για την ουσιαστική υλοποίηση και ενσωμάτωσή του στην επιχειρηματική στρατηγική και δράση.

Στόχος του πρώτου ετησίου Forum του CEO Clubs Greece, είναι να αναδείξει -μέσα από διαδραστικές συζητήσεις και ανταλλαγή προβληματισμών- τους βασικούς πυλώνες ενός στρατηγικού οράματος, να υπογραμμίσει τα εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη για την αποσαφήνισή του και να ενισχύσει τα ηγετικά στελέχη ώστε να ανακτήσουν την έμπνευση και το κουράγιο που προ απαιτούνται για τη δημιουργία ενός νέου, ξεκάθαρου και εμπνευσμένου οράματος για το μέλλον.

Το Forum του CEO Clubs Greece, απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του Club και τις διοικητικές τους ομάδες.