Ο βρετανικός οίκος Molton Brown στο Hondos Center Κηφισιάς

Ο βρετανικός οίκος αρωμάτων Molton Brown σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό ταξίδι αρωμάτων και περιποίησης στο νέο corner του, στο πολυκατάστημα Hondos Center στην οδό Κολοκοτρώνη 3, στο κέντρο της Κηφισιάς.

Γεννημένη στη South Molton Street, στο Λονδίνο το 1971, η Molton Brown θεωρείται ως διαχρονική απεικόνιση του μοναδικού Βρετανικού στυλ.

Σε συνεργασία με τους πιο προοδευτικούς αρωματοποιούς, καλλιεργεί την καλλιτεχνική τους ελευθερία με σκοπό να συνθέσουν ιδιαίτερα Eau de Parfum και Toilette, εμβληματικά προϊόντα για το μπάνιο, το σώμα, τα μαλλιά και το σπίτι.

Πάντα έχει, καθώς και θα συνεχίσει να έχει, την παραγωγή της στην Αγγλία συνεχίζοντας σταθερά τη δημιουργία υψηλής ποιότητας αυθεντικών, αισθησιακών εμπειριών που ενδυναμώνουν την προσωπικότητά των καταναλωτών.

Τα προϊόντα του οίκου Molton Brown φέρουν υπερήφανα το Royal Warrant by appointment to Her Majesty the Queen, δηλαδή την τιμητική διάκριση της Βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς αποτελούν επίσημο προμηθευτή του παλατιού σε είδη προσωπικής περιποίησης.

Στο νέο corner, λοιπόν, οι ειδικοί της Molton Brown θα μπορούν να σας προτείνουν πρωτότυπες συλλογές για γυναίκες και άνδρες από αρώματα, αφρόλουτρα, προϊόντα για τα χέρια αλλά και κεριά που ξεχωρίζουν για τα ζωηρά τους χρώματα και τις τολμηρές ευωδιές τους.

Με αφορμή τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δεκάδες καλεσμένοι από το χώρο της ομορφιάς και της μόδας, επισκέφθηκαν το νέο corner για ένα χαλαρωτικό hand massage, σε ένα ξεχωριστό Valentine’s Day Shopping Event!