Η Stoiximan δίνει και φέτος το παρών στον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με την ομάδα «Stoiximan Wheels of Change», με στόχο να συμβάλει ενεργά στην κατάργηση κάθε στερεότυπου και περιορισμού με όχημα τον αθλητισμό.

Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και για τρίτη συνεχή χρονιά υπερήφανος χορηγός του αγώνα 5χλμ στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η Stoiximan* δίνει ξανά τη δυνατότητα σε Άτομα με Αναπηρία να λάβουν μέρος στον αγώνα που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2024. Μέσω του προγράμματος «Stoiximan Wheels of Change» παρέχει 50 ειδικά κατασκευασμένα αμαξίδια σε Άτομα με Αναπηρία προάγοντας την αποδοχή και τον σεβασμό για όλους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης εθελοντές συνοδοί δρομείς, με τη Stoiximan να καλύπτει το κόστος συμμετοχής τους, καθώς και το πλήρες πλάνο προετοιμασίας τους μέχρι τους αγώνες με εβδομαδιαίες προπονήσεις με τους έμπειρους προπονητές της Stoiximan στο ΟΑΚΑ.Η ομάδα «Stoiximan Wheels of Change» προήλθε ως φυσική συνέχεια της «Stoiximan Running Team» πριν από έναν χρόνο σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Τρέξε Μαζί Μου». Η πρώτη συμμετοχή της Stoiximan Wheels of Change καταγράφηκε στον 40ό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου συμμετείχαν πάνω από 1.300 εθελοντές και ερασιτέχνες δρομείς. Έκτοτε, η ομάδα έχει συμμετάσχει σε σημαντικές δρομικές διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα.



