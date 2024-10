H Έβελυν Καζαντζόγλου βρέθηκε στην παρουσίαση της νέας σειράς Studio A&W 2024 του brand H&M μαζί με διάφορους άλλους Έλληνες celebrities και φόρεσε ένα ζευγάρι μαύρες μπότες over the knee από τη συγκεκριμένη συλλογή οι οποίες είναι το απόλυτο must accessory item για αυτή τη σεζόν.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου συνδύασε τις μπότες με ένα μίνι γκρι μελανζέ φόρεμα σε σχήμα κλεψύδρα με όγκο στα μανίκια και μαύρη τσάντα. Οι μπότες που φορά η Έβελυν Καζαντζόγλου είναι ήδη sold out σε μαύρο χρώμα, ωστόσο είναι ακόμη διαθέσιμο σε λίγα νούμερα στην απόχρωση του σκούρου καπουτσίνο.

Αν φέτος θέλετε να αποκτήσετε ένα ζευγάρι μπότες, ας είναι ψηλές μέχρι το μηρό σε όποιο χρώμα επιθυμείτε είτε με τακούνι είτε φλατ τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε κυριολεκτικά με τα πάντα.

Το look της Έβελυν Καζαντζόγλου:

Τις ίδιες μπότες επέλεξε για την εμφάνισή της και η σύζυγος του κριτή του «My Style Rocks» Γιώργου Καράβα, Ραφαέλλα Ψαρρού που τις συνδύασε με μαύρη μίνι φούστα, διάφανο τοπ και μαύρο σουτιέν.