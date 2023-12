Τα Χριστούγεννα έφτασαν και στο μυαλό όλων μας τριγυρνάνε σκέψεις και ιδέες για τα δώρα που θα κάνουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα! Για κάθε καλό φίλο, συγγενή, ή συνεργάτη, η Philips έχει τα κατάλληλα προϊόντα που θα γίνουν το τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Θέλεις να κάνεις ένα δώρο στην οικογένειά σου που θα γίνει ο καθημερινός σας σύμμαχος για υγιεινό μαγείρεμα και ισορροπημένα γεύματα; Το Philips Airfryer XXL Connected HD9285 είναι το ιδανικό δώρο! Εύκολο, υγιεινό μαγείρεμα και απόλυτη ευελιξία χάρη στις 16 διαφορετικές λειτουργίες μαγειρέματος και στον τεράστιο κάδο 7,2 λίτρων που σου επιτρέπει να ετοιμάσεις ακόμα και ολόκληρο κοτόπουλο! Η δωρεάν εφαρμογή ΝutriU προσφέρει εκατοντάδες γευστικές συνταγές για να διαλέξεις, ενώ τα αποσπώμενα μέρη με αντικολλητική επιφάνεια κάνουν το πλύσιμο και το καθάρισμα παιχνιδάκι.

Έχεις κάποιον φίλο ή αγαπημένο που λατρεύει τον καφέ; Κάνε του δώρο την πλήρως αυτόματη μηχανή espresso σειρά 2300 της Philips, για να απολαμβάνει 4 ροφήματα καφέ με ιδανική κρέμα, άρωμα και θερμοκρασία, με το πάτημα ενός κουμπιού. Το δοχείο γάλακτος LatteGo παρασκευάζει αυτόματα λείο και κρεμώδες αφρόγαλα και καθαρίζεται γρήγορα σε 10 δευτερόλεπτα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι η τεχνολογία SilentBrew που προσφέρει αθόρυβη άλεση και με πιστοποίηση Quiet Mark για τον πιο αθόρυβο, φρεσκοαλεσμένο καφέ που έγινε ποτέ!

Όλοι μας έχουμε μία πολυάσχολη φίλη ή φίλο που αγαπάει την εμφάνισή της/του αλλά δεν αγαπάει το σιδέρωμα και θέλει να φρεσκάρει το outfit της/του πολύ γρήγορα όπου και να βρίσκεται. Το Philips Steamer STH3020 είναι το ιδανικό δώρο! Ελαφρύ, μικρό σε μέγεθος που διπλώνει και χωράει ακόμα και στην τσάντα χειρός για εύκολη χρήση on the go! Με το steamer μπορεί να φρεσκάρει όλα τα ρούχα ακόμα και τα πιο ευαίσθητα απομακρύνοντας τις τσακίσεις στην στιγμή, για να έχει ανά πάσα στιγμή ο αγαπημένος σου την εμφάνιση που θέλει! Ένα δώρο που θα του αλλάξει λίγο τη ζωή και περισσότερο την εμφάνιση!

Έχεις κάποια κολλητή ή κολλητό που δεν αντέχει άλλο να σιδερώνει με τις ώρες; Το δώρο που θα την/τον γεμίσει χαμόγελα είναι το σύστημα σιδερώματος PSG8130 PerfectCare σειρά 8000 αφού πλέον μπορεί να τελειώνει το σιδέρωμα σχεδόν στο μισό χρόνο* Ο αισθητήρας κίνησης νέας γενιάς, απελευθερώνει πανίσχυρο αυτόματο ατμό, καθώς κινείται το σίδερο κάνοντας το σιδέρωμα άνετο, εύκολο και ξεκούραστο. Και το πιο σημαντικό, με το σύστημα σιδερώματος PSG8130 θα έχει ένα τέλειο αποτέλεσμα 100% εγγυημένα χωρίς καψίματα, σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται αφού χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP μπορεί να αφήσει το σίδερο όσο θέλει πάνω στο ρούχο χωρίς να προκληθεί ζημιά.

Αν πάλι θέλεις να κάνεις ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που θα χρησιμοποιήσει καθημερινά ο αγαπημένος σου, κάνοντας το καθάρισμα του σπιτιού πιο εύκολο και αποτελεσματικό είναι αναμφισβήτητα η ηλεκτρική σκούπα Philips χωρίς σακούλα FC9555. Διαθέτει υψηλή απορροφητική ισχύ χάρη στο πανίσχυρο μοτέρ 900 W και την τεχνολογία PowerCyclone 7 που επιταχύνει τη ροή του αέρα, σε συνδυασμό με το πέλμα τριπλής δράσης TriActive+ που απορροφάει αποτελεσματικά ακόμα και τη ψιλή σκόνη. Επίσης το φίλτρο Allergy H13 παγιδεύει το 99,9% της σκόνης, της γύρης και τις τρίχες από τα κατοικίδια. Το καθάρισμα πηγαίνει σε άλλο επίπεδο, και όλο αυτό με απίστευτη ευκολία!

Αυτά τα Χριστούγεννα, τα δώρα τα αναλαμβάνει η Philips με προϊόντα κορυφαίας τεχνολογίας που κάνουν τη ζωή μας λίγο καλύτερη!

* σε σχέση με ένα ατμοσίδερο Philips