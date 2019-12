Σκληραίνει η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Huawei: Βολές από τον υπουργό Εμπορίου κατά του κινεζικού κολοσσού

Κλιμακώνεται η κόντρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την κινεζική εταιρεία Huawei, με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου να κατηγορεί τον κολοσσό των τηλεπικοινωνιών πως ενθαρρύνει τους προμηθευτές του να παραβιάσουν την αμερικανική νομοθεσία και να μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Τον περασμένο Μάιο, η αμερικανική κυβέρνηση συμπεριέλαβε την Huawei Technologies Co Ltd στην μαύρη λίστα των εταιριών (the entity list), μετά από ανησυχίες για τις δραστηριότητες της, ως προς την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, όπως υπενθυμίζει το ΑΜΠΕ.

Η κίνηση αυτή, είχε ως συνέπεια να ασκηθεί πίεση σε ορισμένους από τους προμηθευτές της Huawei στις ΗΠΑ να καταθέσουν αιτήσεις για την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων.

Εκνευρισμό έχουν προκαλέσει στην αμερικανική κυβέρνηση, οι κινήσεις της Huawei, ώστε να μετακινήσει την αλυσίδα των προμηθειών της εκτός των ΗΠΑ, όπως είπε ο Ρος σε συνέντευξή του στο Reuters.

Αποκλεισμός δικηγόρου από τη νομική υπεράσπιση της Huawei με απόφαση Αμερικανίδας δικαστή

Αμερικανίδα δικαστής απέκλεισε χθες τον Τζέιμς Κολ, έναν δικηγόρο από την Ουάσινγκτον από τη νομική υπεράσπιση της κινεζικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών Huawei, σε υπόθεση τραπεζικής απάτης, αλλά και παραβίασης των αμερικανικών κυρώσεων.

Η δικαστής Αν Ντόνελι, από Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, εξέδωσε την απόφασή της, μετά την εισήγηση ομοσπονδιακών δικαστών, σύμφωνα με την οποία, η προηγούμενη εργασία του Κολ στο υπουργείο Δικαιοσύνης μεταξύ του 2011-2015, δημιουργεί υπόβαθρο σύγκρουσης συμφερόντων.

«Υπάρχει ένα ουσιαστικό ρίσκο, ότι ο Κολ μπορεί να χρησιμοποιήσει εμπιστευτική πληροφόρηση για γεγονότα, την οποία απέκτησε ενώ υπηρετούσε ως εισαγγελέας, ώστε να βελτιώσει ουσιαστικά την παρούσα στρατηγική υπεράσπισης της Huawei» είχαν υποστηρίξει οι εισαγγελείς σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τον Μάιο.