Πάντα στο Χονγκ Κονγκ κατάφεραν να πιάσουν παιδί μετά από δέκα χρόνια χάρη στον... κορονοϊό

樂樂 Lele ♂🇭🇰 盈盈 Yingying ♀🇭🇰 Good news! Lele and Yingying successfully mate naturally for the first time! 好消息!好消息! 樂樂盈盈9年來首次成功了自然交配! 樂樂と盈盈が9年目にして初めて自然交配に成功! 久しぶりの良い知らせで泣きそう😆