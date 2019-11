Γλίτωσε την ευθανασία το πίτμπουλ που είχε βιαστεί και περιφερόταν αδέσποτο στο Λονδίνο

Στη μόνιμη οικογένειά της θα βρεθεί η Olive, το άτυχο πίτμπουλ που είχε βιαστεί τόσο άγρια που έφερε αδιανόητα τραύματα στα σπλάχνα της.

Επί δύο χρόνια η μοίρα της ήταν «στον αέρα», αφότου την είχαν περισυλλέξει από τους δρόμους του Δυτικού Λονδίνου και προοριζόταν για ευθανασία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Mirror, είχε εγκαταλειφθεί μετά τον βιασμό της από άνθρωπο, με αποτέλεσμα να περιφέρεται με σοβαρή ζημιά στη μήτρα και το έντερό της, που ήταν πλέον ορατά.

Εκτός από την αδιανόητη βαναυσότητα, η Olive βρέθηκε αντιμέτωπη και με δικαστική απόφαση για τη θανάτωσή της, επειδή είναι πίτμπουλ, δηλαδή ανήκει σε ράτσα που έχει χαρακτηριστεί παράνομη στη Βρετανία.

Η ζωή της σώθηκε τελικά από μία οργάνωση για την προστασία των ζώων, που οργάνωσε εκστρατεία για τη διάσωσή της και τη μη θανάτωσή της.

Η οργάνωση επέμενε πως η Olive δεν αποτελούσε κίνδυνο για κανέναν και πως θα έπρεπε να εξαιρεθεί από τη σχετική νομοθεσία, που θα την οδηγούσε στην ευθανασία.

Την Τρίτη, έπειτα από αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες και εφέσεις, δικαστής έκρινε πως πλέον η Olive ήταν ασφαλής κι έτοιμη να μοιραστεί την καινούρια ζωή της με τη νέα της οικογένεια.

OUR GIRL LIVES!!! WE WON!!! FREEDOM!!! OLIVE GOES TO HER KEEPER!!! pic.twitter.com/4j7puw9W36

— Olive (@JusticeForOlive) October 29, 2019