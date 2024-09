Στο πλαίσιο της έκθεσης «Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα» που ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συνεργάζεται με το 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και διοργανώνει τα Cycladic Screenings στις 3 και 5 Οκτωβρίου 2024.

Πρόκειται για την προβολή δύο κινηματογραφικών ταινιών που επέλεξε η ίδια η Cindy Sherman ως πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία μιας σειράς φωτογραφικών της έργων, μεγάλο μέρος των οποίων παρουσιάζονται στο πλαίσιο της έκθεσής της στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την ίδια μέρα μία ή και τις δύο ταινίες και παράλληλα να περιηγηθούν στην έκθεση.

Πρόκειται για τις ταινίες «The Naked Kiss» (1964) του Σάμιουελ Φούλερ και «Beyond the Valley of the Dolls» (1970) του Ρας Μάγιερ, που θα προβληθούν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του μουσείου ενώ πριν και μετά θα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στην έκθεση. Τις ταινίες θα προλογίσουν στις 3 Οκτωβρίου οι Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και Ακης Καπράνος αντίστοιχα και στις 5 Οκτωβρίου οι Ζακλίν Λέντζου και Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy).

Ειδικότερα:

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024

20:00-21:30

The Naked Kiss (1964, 90’)

Σκηνοθεσία και σενάριο: Σάμιουελ Φούλερ

Πρωταγωνιστούν: Κόνστανς Τάουερς, Άντονι Άιλι, Μάικλ Ντάντε, Βιρτζίνα Γκρέι

Μια πόρνη θέλει να αλλάξει δρόμο, όμως η μικρή αμερικανική πόλη, οι Αρχές (και οι άνδρες της) δεν την αφήνουν. Θα απαντήσει. Ο Σάμιουελ Φούλερ δεν ήταν ποτέ «καλό παιδί», όμως όταν βγήκε στην ανεξάρτητη σκηνή εξερράγη πραγματικά στις διαστάσεις του. Και τα σκάγια πρέπει να πήραν τους πάντες, καθώς η ταινία, έστω και από το «ανυπόληπτο» πεδίο του b κυκλώματος, ακτινοβολεί μπροστά από τον καιρό της λέγοντας τα πράγματα ως έχουν. Η πορνεία, η κακοποίηση, η έκτρωση δεν ήταν κουβέντες ούτε για την εποχή του Κένεντι, όπως δεν ήταν και στο σινεμά η πλήρης ανατροπή του γυναικείου προτύπου με μια ενδυνάμωση σχεδόν πρωτοφανή. Αλήτικο, «κακοραμμένο», camp, επιθετικό περίπου σε κάθε σκηνή, εδώ συντίθεται το σινεμά που τα στούντιο θα καταλάβαιναν χρόνια μετά. Και ο Ντέιβιντ Λιντς κρατούσε τις σημειώσεις του.

Την ταινία θα προλογίσει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Κριτικός Κινηματογράφου.

22:00-24:00

Beyond the Valley of the Dolls (1970, 110’)

Σκηνοθεσία: Ρας Μάγιερ

Πρωταγωνιστούν: Ντόλι Ριντ, Σίνθια Μάιερς, Τζον Λάζαρ, Φίλις Ντέιβις

Ένας ανεξάρτητος exploitation σκηνοθέτης και ένας παντελώς άπειρος σεναριογράφος (ο οποίος έμελλε να γίνει ένας από τους διασημότερους αμερικανούς κριτικούς που υπήρξαν ποτέ) προσεγγίστηκαν το 1970 από μεγάλο στούντιο προκειμένου να υπογράψουν μια σάτιρα των χολιγουντιανών δραμάτων, η οποία θα αποτελούσε άτυπη συνέχεια στην επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία «Η κοιλάδα με τις κούκλες».

Το αποτέλεσμα στάθηκε μια από τις πιο εξωφρενικές και cult δημιουργίες όλων των εποχών. Συνδυασμός ηθικοπλαστικού μελοδράματος, μιούζικαλ, βίαιης σαπουνόπερας και λυσσαλέας παρωδίας, η ταινία σκιαγραφεί την είσοδο ενός κοριτσίστικου συγκροτήματος σε έναν επικίνδυνο κόσμο θεάματος, διαφθοράς και παρακμής. Ο Ρος Μάγιερ βομβαρδίζει την sex, drugs & rock’ n ‘roll οδύσσειά του με φανταχτερά χρώματα και ιλιγγιώδες μοντάζ, τροφοδοτώντας την πλοκή με τη μία εξωφρενική εξέλιξη μετά την άλλη και κορυφώνοντας τα πάντα σε ένα αξέχαστο ψυχεδελικό όργιο με πρωταγωνιστές σέξι θηλυκά, παρανοϊκούς crossdressers, δολοπλόκους πορνοστάρ, σαλταρισμένους χίπις και νεοναζί!

Την ταινία θα προλογίσει ο Άκης Καπράνος, Κριτικός Κινηματογράφου και Ιδρυτής του Midnight Express.

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου η έκθεση Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22:00.

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024

19:00-20:30

The Naked Kiss (1964, 90’)

Την ταινία θα προλογίσει η Ζακλίν Λέντζου, Σκηνοθέτιδα

21:00-23:00

Beyond the Valley of the Dolls (1970, 110’)

Την ταινία θα προλογίσει ο Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), Σκηνοθέτης και Συνθέτης

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου η έκθεση Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21:00.

Οι δύο ταινίες θα δώσουν στους θεατές την ευκαιρία να κατανοήσουν τις επιρροές που κρύβονται πίσω από τις εμβληματικές φωτογραφίες που καθιέρωσαν την κορυφαία αμερικανίδα καλλιτέχνιδα ως πρωτοπόρο του μέσου ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Όπως δηλώνει η Αφροδίτη Γκόνου, Σύμβουλος Προγράμματος Σύγχρονης Τέχνης Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης:

«Οι φωτογραφίες της Sherman αποτελούν έργα-ορόσημα που έχουν συγκλονίσει τον κόσμο της τέχνης και τους θεατές με τη βαθιά αλλά ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη δύναμή τους. Η ματιά της κινείται στα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, εκθέτοντας τους στερεοτυπικούς ρόλους που επιβάλλονται μέσα από την κοινωνία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που, στο πλαίσιο της παρουσίασης των πρώιμων έργων της στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας, η κορυφαία αυτή καλλιτέχνιδα μάς δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε το έργο της πολύπλευρα, μέσα από τις ταινίες που η ίδια επέλεξε ως ενδεικτικές της μεγάλης επίδρασης του κινηματογράφου στο έργο της».

Η σχέση της Cindy Sherman με τον κινηματογράφο

Αντλώντας έμπνευση από την αναπαραγωγή γυναικείων εικόνων και στερεοτύπων από την τηλεόραση, τις διαφημίσεις και τον κινηματογράφο, το Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1950 και του 1960, τα φιλμ νουάρ, τις B-movies και τις ταινίες του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, τα έργα της Sherman ασκούν κριτική στους παραδοσιακούς ρόλους και την ταυτότητα των φύλων. Η καλλιτέχνιδα δουλεύει μόνη της στο στούντιο, αναλαμβάνοντας η ίδια τον ρόλο της μακιγιέζ, της κομμώτριας, της στυλίστριας και της σκηνοθέτιδας καθώς μεταμορφώνεται σε διάφορους επινοημένους χαρακτήρες που απαθανατίζει στις φωτογραφίες της.

Η επιρροή του κινηματογράφου στα έργα της Sherman είναι εμφανής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά εβδομήντα ασπρόμαυρων φωτογραφιών με τίτλο Untitled Film Stills (1977-1980) που παρουσιάζεται πλήρης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, την οποία η Sherman ξεκίνησε αφότου μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1977, σε ηλικία είκοσι τριών ετών. Δημιούργησε εικόνες που θυμίζουν το ύφος των λήψεων που χρησιμοποιούσαν τα κινηματογραφικά στούντιο για να διαφημίσουν τις ταινίες τους, οι οποίες παραπέμπουν σε συγκεκριμένους τύπους χαρακτήρων και αποτέλεσαν αφετηρία συζήτησης για τους ρόλους των φύλων, τον φεμινισμό και την αναπαράσταση.

Το 1980 η Sherman στράφηκε στην έγχρωμη φωτογραφία δημιουργώντας τη σειρά που είναι γνωστή ως Rear Screen Projections (1980), μέρος της οποίας επίσης συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση. Στα έργα αυτά, για τα οποία πόζαρε μπροστά σε τοποθεσίες που προβάλλονταν σε μεγάλη οθόνη, εφάρμοσε την τεχνική που χρησιμοποιούσε συχνά ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, τεχνική που της προσέφερε μεγαλύτερο έλεγχο επί του τελικού αποτελέσματος, συνεχίζοντας έτσι τον καλλιτεχνικό της διάλογο με τον κινηματογράφο.

Τιμές εισιτηρίων:

Προβολή μίας ταινίας και είσοδος στην έκθεση Cindy Sherman at Cycladic.Πρώιμα έργα: 12€

Προβολή δύο ταινιών και είσοδος στην έκθεση Cindy Sherman at Cycladic.Πρώιμα έργα: 16€

Εισιτήρια διατίθενται μέσω more.com

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Νεοφύτου Δούκα 4, Μέγαρο Σταθάτου-Ηροδότου 1, Αθήνα