Η Χάλι Μπέρι στη νέα ταινία τρόμου του Alexandre Aja έρχεται αντιμέτωπη με ένα κακό πνεύμα για να επιβιώσει.

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας τρόμου «Never Let Go», σε σκηνοθεσία Alexandre Aja, με πρωταγωνίστρια τη Halle Berry.

Σύμφωνα με το Variety, η Berry δεν είναι άγνωστη στις ταινίες τρόμου και θρίλερ, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Gothika», «The Rich Man’s Wife», «Perfect Stranger», «Dark Tide» και «The Call». Στο πάνελ του CinemaCon της Lionsgate τον Απρίλιο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε ότι ανέλαβε τον ρόλο στο “Never Let Go” επειδή είναι «ένα πραγματικό πρεζόνι της αδρεναλίνης» και η ταινία «της έδωσε την ευκαιρία να γίνει μέρος ενός κόσμου που δεν είχε δει ποτέ πριν».

«Με αυτή την ταινία, μου θύμισε πώς θα προστάτευα τα παιδιά μου με τη ζωή μου», πρόσθεσε ο Berry. «Συχνά λέμε, ‘Θα έτρωγα μια σφαίρα για τα παιδιά μου’. Εσείς θα παίρνατε ένα μαχαίρι για τα παιδιά σας;».

Ο Aja («The Hills Have Eyes», «Piranha 3D») σκηνοθέτησε την ταινία σε σενάριο των Kevin Coughlin και Ryan Grassby. Είναι, επίσης, παραγωγός μαζί με τους Dan Cohen, Dan Levine και Shawn Levy του 21 Laps, ενώ οι Berry, Dan Clarke, Connor DiGregorio, Holly Jeter, Emily Morris και Christopher Woodrow είναι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Τι θα δούμε στην ταινία

Το «Never Let Go» ακολουθεί μια μητέρα (Berry) και τους δίδυμους γιους της (Anthony B. Jenkins και Percy Daggs IV), οι οποίοι προστατεύονται από ένα κακόβουλο πνεύμα για χρόνια κάτω από τον προστατευτικό δεσμό της οικογένειάς τους.

Ωστόσο, όταν ένα από τα αγόρια αρχίζει να αμφισβητεί την ύπαρξη του κακού, ο δεσμός σπάει, οδηγώντας σε έναν τρομακτικό αγώνα επιβίωσης.

Οι Jenkins, Daggs, Matthew Kevin Anderson, Christin Park και Stephanie Lavigne συμπληρώνουν το καστ.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 Σεπτεμβρίου.