Οι θαυμαστές του #BookTok δεν έκρυψαν τη χαρά τους όταν έγινε γνωστό ότι το μυθιστόρημα της Colleen Hoover, «It Ends With Us», θα γίνει ταινία με πρωταγωνίστρια τη Blake Lively, η οποία κάνει επίσημη πρεμιέρα στις 9 Αυγούστου.

Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας κυκλοφόρησε στις 16 Μαΐου 2024 και συνοδευόταν από το τραγούδι «My Tears Ricochet» της κολλητής της Blake, Taylor Swift.

Αν η ταινία ακολουθεί το μυθιστόρημα, η πλοκή θα πρέπει να ακολουθεί τη Lily Bloom, η οποία ερωτεύεται έναν νευροχειρουργό ονόματι Ryle Kincaid. Οι δυο τους παντρεύονται, αλλά τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν μεταξύ τους όταν στο προσκήνιο μπαίνει ο σχολικός έρωτας της Bloom, ο Atlas Corrigan.

«Αν και προέρχεται από ένα περίπλοκο παρελθόν, η Lily Bloom γνώριζε πάντα τη ζωή που θέλει», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας. «Ενώ ζει στη Βοστώνη, γνωρίζει τον νευροχειρουργό Ryle Kincaid και πιστεύει ότι μπορεί κάλλιστα να έχει βρει την αδελφή ψυχή της. Σύντομα, όμως, γεννιούνται ερωτήματα σχετικά με τη σχέση τους και για να περιπλέξει τα πράγματα, ο έρωτας της από το λύκειο, ο Atlas Corrigan, μπαίνει ξανά στο προσκήνιο, θέτοντας σε κίνδυνο τη σχέση της με τον Ryle».

Ποιο είναι το καστ της ταινίας

Η Blake Lively και ο Justin Baldoni βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας, Lily Bloom και Ryle Kincaid, ο οποίος, σύμφωνα με το instyle.com, δεν πρωταγωνιστεί μόνο, αλλά σκηνοθετεί και την ταινία.

«Τη δική μας Lily θα υποδυθεί η Blake Lively. Είναι η Lily των ονείρων μου», έγραψε η Hoover στο Instagram το 2023, αφότου το Deadline έβγαλε την είδηση της επιλογής της Lively. «Όταν πρωτογνώρισα τον Justin Baldoni, ο οποίος σκηνοθετεί την ταινία για το It Ends With Us, ήθελα αμέσως να είναι ο Ryle».

Άλλα μέλη του καστ είναι ο Brandon Sklenar, ο οποίος υποδύεται τον Atlas Corrigan, η Jenny Slate και ο Hasan Minhaj.

Το story που αφηγείται η ταινία

Η Λίλι δεν τα είχε πάντα εύκολα, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε ποτέ να δουλέψει σκληρά για τη ζωή που θέλει. Έχει διανύσει πολύ δρόμο από τη μικρή πόλη όπου μεγάλωσε -αποφοίτησε από το κολέγιο, μετακόμισε στη Βοστώνη και ξεκίνησε τη δική της επιχείρηση. Και όταν νιώθει μια σπίθα με έναν πανέμορφο νευροχειρουργό, τον Ράιλ Κινκέιντ, όλα στη ζωή της Λίλι φαίνονται πολύ καλά για να είναι αληθινά.

Ο Ράιλ είναι διεκδικητικός, πεισματάρης, ίσως και λίγο αλαζόνας. Είναι, επίσης, ευαίσθητος, πανέξυπνος και έχει μια απόλυτη αδυναμία στη Λίλι. Η Λίλι δεν μπορεί να τον βγάλει από το μυαλό της. Αλλά η πλήρης αποστροφή του Ράιλ προς τις σχέσεις είναι ενοχλητική. Ακόμα και όταν η Λίλι βρίσκει τον εαυτό της να γίνεται η εξαίρεση στον κανόνα του «όχι ραντεβού», δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί τι τον έκανε να έχει αυτόν τον τρόπο εξ αρχής.

Καθώς οι ερωτήσεις για τη νέα της σχέση την κατακλύζουν, το ίδιο συμβαίνει και με τις σκέψεις για τον Άτλας Κόριγκαν -τον πρώτο της έρωτα και έναν σύνδεσμο με το παρελθόν που άφησε πίσω της. Ήταν το συγγενικό της πνεύμα, ο προστάτης της. Όταν ο Άτλας ξαφνικά επανεμφανίζεται, όλα όσα η Λίλι έχτισε με τον Ράιλ απειλούνται.