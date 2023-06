Το ποιοτικό περιεχόμενο είναι συνώνυμο της AppleTV+ η οποία αν διατηρεί μια μικρή λίστα είναι ιδιαίτερα εκλεκτή. Η πρόσφατη προσθήκη είναι μια μίνι σειρά η οποία φέρει τον τίτλο «The Last Thing He Told Me» και η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Laura Dave.

Αυτή η μίνι σειρά παρακολουθεί τη μυστηριώδη εξαφάνιση του προγραμματιστή Owen Michaels (Nikolaj Coster-Waldau), ο οποίος φαίνεται να έχει τόσο ένα κακόφημο παρελθόν όσο και ένα σκανδαλώδες παρόν.

Υπόθεση

Η σύζυγος του Όουεν, Χάνα (Τζένιφερ Γκάρνερ) και η κόρη του, Μπέιλι (Ανγκουρί Ράις), είναι αυτές που μένουν πίσω, μετά την ξαφνική εξαφάνιση του Όουεν. Ο σύζυγος φεύγει χωρίς να πει κουβέντα, στέλνοντας στη Hannah ένα ανησυχητικό σημείωμα που λέει: προστατεύστε την. Παράλληλα, δίνει στην κόρη του μια τσάντα γεμάτη μετρητά και το δικό της κρυπτογραφημένο σημείωμα. Μέσα σε όλο αυτό το χάος, η εταιρεία τεχνολογίας του Όουεν, The Shop, βρίσκεται υπό έρευνα από το FBI και ο διευθύνων σύμβουλός της συλλαμβάνεται με κατηγορίες για απάτη.

Με το FBI στο κατόπι της Χάνα και έναν σερίφη να ψάχνει το σπίτι της, η Χάνα δεν έχει άλλη επιλογή από το να ερευνήσει την εξαφάνιση του Όουεν για να αποδείξει την αθωότητά του ή τουλάχιστον να πάρει κάποιες απαντήσεις. Συνεργάζεται με την αγχωμένη έφηβη θετή της κόρη, Μπέιλι, για να αποκαλύψει την αλήθεια για τον Όουεν πριν συλληφθούν ή βρεθούν σε περαιτέρω κίνδυνο.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Γενικές Εντυπώσεις: Διάσπαρτες στη μίνι σειρά υπάρχουν μια σειρά από σημαντικές αναδρομές, οι οποίες βοηθούν στο να δημιουργηθεί μια καλύτερη εικόνα για τους ήρωες. Ο Όουεν φαινόταν να είναι ο τέλειος σύζυγος και πατέρας, ενώ η Χάνα και η Μπέιλι προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Αυτές οι αναδρομές μπορεί να βοηθούν στην παροχή στοιχείων και πλοκής, αλλά ενίοτε κουράζουν, αποσπώντας την προσοχή των θεατών και επιβραδύνοντας το συνολικό ρυθμό της σειράς.

Το The Last Thing He Told Me είναι μια μέτρια δραματική σειρά μυστηρίου που ακολουθεί μια πεπατημένη πλοκή. Οι πρωταγωνίστριες ακολουθούν ασαφείς συνδέσεις και περίεργα στοιχεία καθώς αναζητούν τον Όουεν.

Στη συνέχεια διανθίζεται με flashback σκηνές, που είναι κακώς τοποθετημένες σε κάθε επεισόδιο. Μερικές φορές εμφανίζονται ακόμη και στη μέση της σκηνής για να βοηθήσουν υποτίθεται τους θεατές να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες σκέψης του χαρακτήρα. Αυτό λειτουργεί άψογα σε ένα μυθιστόρημα, αλλά ανεπιτυχώς στη τηλεοπτική μεταφορά.

Παρ’ όλα τα ελαττώματά της, η σειρά είναι καλοφτιαγμένη και διαθέτει μερικούς ταλαντούχους ηθοποιούς, τοποθετημένους σε ένα εξαιρετικό σύγχρονο σκηνικό. Αυτή η γειτονιά με το πλωτό σπίτι στο Σαν Φρανσίσκο είναι πραγματικά μαγευτική, αναδεικνύοντας μια κινηματογραφική τοποθεσία που μοιάζει εντελώς αναξιοποίητη στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μέχρι σήμερα.

Τελική Ετυμηγορία

Το διάσημο καστ και το προφανές υψηλό budget της σειράς θα προσελκύσουν τους θεατές, αλλά υπάρχουν πολύ καλύτερες τηλεοπτικές σειρές για να παρακολουθήσετε στο Apple TV+. Η σύντομη διάρκεια της δεν απαιτεί μεγάλο χρόνο.