[email protected]! Μια μεγάλη γιορτή με μουσικούς από όλο το φάσμα της τζαζ που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. Μια νέα καλλιτεχνική πρωτοβουλία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με εννιά συναυλίες από τις 5 έως τις 13 Νοεμβρίου στις Αίθουσες Banquet και Δημήτρης Μητρόπουλος καθώς και στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη. Συμμετέχουν: Stefano di Battista Quartet (5/11), Δημήτρης Βασιλάκης-Gil Weinberg-Shimon Robot & Friends (Georgia Institute of Technology, η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, 7/11), Espen Berg Τrio (8/11), Σάκης Παπαδημητρίου(9/11), Pappas and Friends (10/11), Stavros Lantsias Quartet (11/11), Alex Drakos Quartet (Guest: Kατερίνα Πολέμη, 12/11), Δημήτρης Καλαντζής (13/11). Και μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στις τζαζ και μπλουζ δημιουργίες του Θάνου Μικρούτσικου στις 6/11.

Η προπώληση άρχισε!

Stefano di Battista Quartet

«Morricone Stories»

Σάββατο 5/11 | 21:00 | Αίθουσα Banquet

O Στέφανο ντι Μπαττίστα, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης του Έννιο Μορρικόνε, ζωντανεύει με το κουαρτέτο του συνθέσεις του κορυφαίου κινηματογραφικού συνθέτη που άφησαν εποχή.

Stefano Di Battista | σαξόφωνο

Fred Nardin | πιάνο

Daniele Sorrentino | κοντραμπάσο

André Ceccarelli | ντραμς

«Τα μπλουζ του Θάνου»

Κυριακή 6/11 | 21:00 | Αίθουσα Banquet

Μουσικοί που συμπορεύτηκαν με τον Θάνο Μικρούτσικο σε ξεχωριστές στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας ερμηνεύουν συνθέσεις του σε ύφος τζαζ και μπλουζ, αλλά και τραγούδια σε ποίηση Ελευθερίου, Καβάφη, Καββαδία, Μπρεχτ και Τριπολίτη. Μια συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Cricos Cultural Events.

Καλλίστρατος Δρακόπουλος | τύμπανα

Μάξιμος Δράκος | πιάνο

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

David Lynch | σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά

Θύμιος Παπαδόπουλος | πνευστά

Τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος

Δημήτρης Βασιλάκης, Gil Weinberg, Shimon Robot & Friends

Δευτέρα 7/11 | 21:00 | Υποσκήνιο Β΄ Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη

Τζαζ και τεχνητή νοημοσύνη: το ρομπότ Σιμόν, η ιδέα και το όραμα

Η έρευνα του Δημήτρη Βασιλάκη ονομάζεται jazz mapping, αφορά τη χαρτογράφηση της γλώσσας της τζαζ και έχει στόχο να αναδείξει τον αφηγηματικό της χαρακτήρα, προσφέροντας στην τεχνητή νοημοσύνη τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιληφθεί τη διαδικασία της μηχανικής μάθησης. Η έρευνα πραγματοποιείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια (Georgia Tech), όπου αναπτύσσεται το ρομπότ Σιμόν. H συναυλία-παρουσίαση στο Μέγαρο περιλαμβάνει συνθέσεις ειδικά γραμμένες για το ρομπότ Σιμόν από τον Γκιλ Γουάινμπεργκ, τον δημιουργό του, και τον Δημήτρη Βασιλάκη. Το σχήμα περιλαμβάνει σαξόφωνο, τρομπέτα, πιάνο, μπάσο, τύμπανα, κιθάρα και laptop. Ως μέλος του τζαζ συνόλου, το ρομπότ Σίμον συνοδεύει και αυτοσχεδιάζει στη μαρίμπα και στη φωνή.

Δημήτρης Βασιλάκης | σαξόφωνα, συνθέσεις, έρευνα jazz mapping, ενορχήστρωση, σύλληψη ιδέας

Gil Weinberg | δημιουργός Shimon Robot, καθηγητής Georgia Tech, συνθέσεις, σύλληψη ιδέας

Shimon Robot | μαρίμπα, φωνή

Συμμετέχουν ερευνητές και φοιτητές των ιδρυμάτων Georgia Tech & ΕΚΠΑ από το

μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τζαζ αυτοσχεδιασμός και νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο της συναυλίας διοργανώνεται στρογγυλό τραπέζι την Τρίτη 8/11 (15:00-17:00) στο Υποσκήνιο Β΄ με ελεύθερη είσοδο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια εποικοδομητική συζήτηση με ειδικούς σχετικά με τις έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την ανάπτυξη της ρομποτικής και την αλληλεπίδραση με την ανθρωπότητα και τις πιθανές χρήσεις της. Το πάνελ θα αποτελείται από επιστήμονες, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές φιλοσοφίας, τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίας, προγραμματισμού, ρομποτικής και μουσικής από ιδρύματα, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Shimon Robot and Friends»

Διαδραστική παρουσίαση για εφήβους 12+ και ενήλικες

Κυριακή 6 Νοεμβρίου | 18:00-19:00

Χρησιμοποιώντας ως αφετηρία το Σιμόν, το ρομπότ που δημιούργησε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια στις ΗΠΑ, και υπό την καθοδήγηση του σαξοφωνίστα Δημήτρη Βασιλάκη, η αυθόρμητη πρόζα της τζαζ μουσικής συνδιαλέγεται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι αυτοσχεδιασμοί αναπτύσσονται και μεταλλάσσονται σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη διάδρασή τους με τους αλγόριθμους.

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Δημήτρης Βασιλάκης με μουσικούς ερευνητές του ΕΚΠΑ

Τηλέμαχος Μούσας: κιθάρα, θέρεμιν, laptop, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Δημήτρης Σμαΐλης: laptop, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου

Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Νοεμβρίου | 10:00-11:00 και 11:30-12:30

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα

Σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Επιμέλεια παραγωγής | JAZZ Democracy

Espen Berg Τrio

Τρίτη 8/11 | 21:00 | Υποσκήνιο Β΄ Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη

Το βραβευμένο νορβηγικό Espen Berg Trio, ένα από τα σημαντικότερα τζαζ τρίο της εποχής μας, εμφανίζεται στην Αθήνα με ένα πρόγραμμα πλούσιο σε τολμηρές μελωδικές εναλλαγές και ευφάνταστες πολυρυθμίες.

Espen Berg | πιάνο

Bárður Reinert Poulsen | κοντραμπάσο

Simon Albertsen | ντραμς

Σάκης Παπαδημητρίου

Τετάρτη 9/11 | 21:00 | Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Ο πιανίστας Σάκης Παπαδημητρίου, παρά τα 82 του χρόνια, παραμένει ένας θαλερός και δημιουργικός μουσικός που μεταφέρει επί σκηνής ένα μοναδικό κράμα εμπειρίας και φρεσκάδας, νοσταλγίας και ορμής, υπηρετώντας την ουσία της τζαζ.

Pappas and Friends

Πέμπτη 10/11 | 21:00 | Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Μια βραδιά αφιερωμένη σε εμπνευσμένα έργα, στα οποία η αισθητική της κλασικής μουσικής συναντά την αυτοσχεδιαστική ζωντάνια της τζαζ. Απρόσμενοι μουσικοί διάλογοι ανάμεσα στον Τσικ Κορήα και τον Μότσαρτ, στον Ζακ Λουσιέ και τον Μπαχ, τον Τζωρτζ Γκέρσουιν και τους Queen.

Αναστάσιος Πάππας | πιάνο

Vilen Karapetyan | κοντραμπάσο

Πάνος Θωίδης | τύμπανα

Ορχήστρα Εγχόρδων Δημοτικού Ωδείου Πάτρας «Μίκης Θεοδωράκης»

Η συμμετοχή της Oρχήστρας είναι ευγενική παραχώρηση του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

Σταύρος Λάντσιας

Παρασκευή 11/11 | 21:00 | Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Ο κύπριος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας συγκαταλέγεται στους

πλέον καταξιωμένους τζαζίστες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής και έχει στο ενεργητικό του διασκευές αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις με επιρροές ιδίως από την κλασική και κινηματογραφική μουσική.

Σταύρος Λάντσιας | πιάνο, συνθέσεις

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος | τρομπέτα, φλικόρνο

Μιχάλης Καλκάνης | κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης | τύμπανα

Alex Drakos Quartet

Guest: Κατερίνα Πολέμη

Σάββατο 12/11 | 21:00 | Αίθουσα Banquet

Το Kουαρτέτο του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη, στο πρόγραμμά του στο Μέγαρο, συνδυάζει πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια από τους δίσκους Tora και Κύκλοι με νέο ακυκλοφόρητο υλικό. Το Κουαρτέτο συμπράττει με την ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη, και μαζί εξερευνούν τη σχέση της τζαζ με την ελληνική παράδοση, την ποπ, τη ροκ, αλλά και την κλασική μουσική.

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης | συνθέσεις, κρουστά

Δημήτρης Τσάκας | σαξόφωνο

Κωστής Χριστοδούλου | πιάνο, πλήκτρα

Ντίνος Μάνος | κοντραμπάσο

Κατερίνα Πολέμη | τραγούδι

Dimitris Kalantzis Quartet

«A Tribute to Michel Legrand»

Κυριακή 13/11 | 21:00 | Αίθουσα Banquet

Tο Kουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή, μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες του αναγνώσεις πάνω στο έργο των Θεοδωράκη και Χατζιδάκι, ετοίμασε ένα αφιέρωμα στον Μισέλ Λεγκράν, εμπνευσμένο από τη μουσική του γάλλου συνθέτη, ενός από τους σπουδαιότερους «κινηματογραφικούς» συνθέτες του 20ού αιώνα.

Δημήτρης Καλαντζής | πιάνο, ενορχηστρώσεις

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος | τρομπέτα

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης | κρουστά

Γιώργος Γεωργιάδης | κοντραμπάσο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα It’s all jazz to me

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου | 19:00-20:00

Ο δημοσιογράφος Προκόπης Δούκας συνομιλεί με τον πιανίστα Δημήτρη Καλαντζή στο πλαίσιο του [email protected]

