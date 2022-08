Ένα θέμα το οποίο, δυστυχώς είναι πάντα επίκαιρο, πραγματεύεται η νέα σειρά του AMC «61st Street». Η συγκεκριμένη παραγωγή είναι από τις αρκετά καλές παραγωγές του δικτύου ενώ ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την παραγωγή της σειράς είναι ο Peter Moffat.

Ο Peter Moffat είναι ο άνθρωπος που «κρύβεται» πίσω από τις εξαιρετικές και παρόμοιου είδους σειρές «The Night Of» και «Your Honor».

Η σειρά «61st Street» ακολουθά έναν νεαρό από μία περιοχή του Σικάγο που φημίζεται για τις συμμορίες μεταξύ μαύρων οι οποίοι δραστηριοποιούνται με ναρκωτικά και όπλα. Στην συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται και ο αθλητής Μόουζες ο οποίος δεν μπλέκει καθόλου σε όλο αυτόν τον κόσμο και προσπαθεί να βελτιωθεί και να πάρει μέρος ακόμη και στους Ολυμπιακούς.

Μία μέρα όμως θα βρεθεί τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και άθελά του γίνεται υπεύθυνος για τη δολοφονία ενός αστυνομικού. Ο Γολγοθάς του για να δείξει πως είναι αθώος αλλά και να πολεμήσει το «σάπιο» σύστημα ξεκινά με την μόνη του βοήθεια τον δικηγόρο Franklin Roberts.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Από την στιγμή που είδα πως παραγωγός θα είναι ο Peter Moffat του «The Night Of» και «Your Honor», σίγουρα μόνο καλό αποτέλεσμα περίμενα. Το «61st Street» είναι μία βαριά δραματική κοινωνική και με έντονο το δικαστικό στοιχείο σειρά που κυριαρχεί το ταλέντο των ηθοποιών.

Σκηνοθετικά όσα θα έπρεπε να κάνει ένας σκηνοθέτης που πρέπει να εστιάσει στα συναισθήματα των πρωταγωνιστών, το πέτυχε. Επίσης η επιλογή μουσικών κομματιών είναι εξαιρετική και κατά την διάρκεια των επεισοδίων αλλά και στο τέλος τους, κάτι που μας συνηθίζουν οι παράγωγες του AMC.

Σεναριακά δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά με τον τρόπο του καταφέρνει να σε κρατά σε αγωνία για την συνέχεια της σειράς. Μέσα θίγονται θέματα όπως η αστυνομική βία, τα ναρκωτικά αλλά και σοβαρά κοινωνικά θέματα όπως ο ρατσισμός γενικά αλλά και συγκεκριμένα από την αστυνομία.

Το δυνατό κόμματι βέβαια είναι η υποκριτική με έναν φανταστικό Courtney B. Vance που υποδύεται τον δικηγόρο Franklin Roberts. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω και τον Holt McCallany που υποδύεται τον αστυνομικό που στον ρόλο του «κακού» μόνο οι εκφράσεις του φτάνουν. Βέβαια όλο το cast ήταν αρκετά καλό ακόμη και όσοι είχαν μικρό τηλεοπτικό χρόνο.

Κλείνοντας η σειρά «61st Street» είναι από αυτές που ναι μεν δεν θα σας κάνουν να μιλάτε παντού για αυτή, αλλά σίγουρα θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον ειδικά αν είστε και φαν του είδους. Η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί και για 2η season με την πρεμιέρα να υπολογίζεται μέσα στο 2023.

Όλα τα επεισόδια της 1ης season είναι διαθέσιμα στην χώρα μας μέσω της COSMOTE TV.