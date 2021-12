Μια υπέροχη γιορτή για 6.000 αυλούς! Το εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου, το σύμβολο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεών του, μας προσκαλεί σε μια βραδιά με εντυπωσιακές συνθέσεις στο πνεύμα των ημερών, τις οποίες θα ερμηνεύσει η Ουρανία Γκάσιου, την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου στις 8:30 μ.μ. Στο επίκεντρο του προγράμματός της, έργα του Johann Sebastian Bach [Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ], που υμνούν, μέσα από την πνευματικότητα και τη δύναμή τους, το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων.

Το πρόγραμμα

Από την πλούσια και σημαντική εργογραφία του Johann Sebastian Bach, του μεγάλου κάντορα της Λειψίας, η Ουρανία Γκάσιου επέλεξε τέσσερα έργα στο πνεύμα των ημερών: την εορταστική Φαντασία σε σολ μείζονα (Κομμάτι για όργανο), δύο κατανυκτικά χορικά-πρελούδια και μία φούγκα εμπνευσμένη από το περίφημο Μagnificat. Ξεχωρίζουν επίσης η Φαντασία σε φα ελάσσονα του Wolfgang Amadeus Mozart [Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ] και οι Λιτανείες του Jehan Alain [Ζαν Αλαίν], και οι δύο, συνθέσεις υψηλών δεξιοτεχνικών απαιτήσεων. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν χριστουγεννιάτικα έργα, κάλαντα και ύμνοι των Camille Saint-Saëns [Καμίγ Σαιν-Σανς], Stephen Hough [Στήβεν Χαφ] και Henri Dallier [Ανρί Νταλλιέ]. Η συναυλία ολοκληρώνεται με μια εορταστική Φαντασία του Jonathan Scott [Τζοναθαν Σκοτ], που βασίζεται σε γνωστές μελωδίες των Χριστουγέννων.

Η Oυρανία Γκάσιου…

… άρχισε σπουδές οργάνου το 1998 με τον Nicolas Kynaston, ως υπότροφος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Το 2004, με υποτροφία της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες και ολοκλήρωσε με υποτροφία του Ιδρύματος Αλ. Ωνάσης. Αποφοίτησε με διάκριση

αποσπώντας επαίνους και βραβεία ερμηνείας, ανάμεσά τους το Dip RAM, την πιο υψηλή διάκριση της Ακαδημίας. Το 2006 ανακηρύχτηκε Pidem Organ Fellow της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου. Υπότροφος του Ιδρύματος Eric Thompson για δύο συνεχείς χρονιές, παρακολούθησε μαθήματα με τον Johannes Geffert στην Κολωνία και τη Susan Landale στο Λονδίνο και το Παρίσι.

Έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς: στον Διεθνή Διαγωνισμό Οργάνου του Σαιν Μωρίς της Ελβετίας, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου της Άνδρου και στο Διαγωνισμό Εric Thiman της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου.

Εμφανίζεται τακτικά ως σολίστ, αλλά και σε συνεργασία με σύνολα μουσικής δωματίου, στις πιο σημαντικές αίθουσες συναυλιών και σε καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης: Καθεδρικός και Αβαείο του Ουεστμίνστερ, Άγιος Μαρτίνος των Αγρών, Αβαείο του Μπαθ, Καθεδρικοί του Άλτενμπεργκ, της Βαρκελώνης, της Ρίγας, της Κοπεγχάγης, του Βρότσλαβ, του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, Κάστρο της Μπρατισλάβας, Storkyrkan (Καθεδρικός του Αγίου Νικολάου) της Στοκχόλμης και Καθεδρικός Ναός της Βασιλείας (Ελβετία).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ οργάνου: Oundle της Μεγάλης Βρετανίας, Non Sola Scripta της Πολωνίας και Women of the World του Λονδίνου, όπου έπαιξε και μίλησε για το όργανο του Royal Festival Hall. Είναι η οργανίστα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Γαλλικής Προτεσταντικής Εκκλησίας του Λονδίνου. Διδάσκει στις σχολές του Καθεδρικού του Westminster και του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο καθώς και στο Ωδείο Αθηνών.

Εκπαιδευτικές δράσεις άμεσα συνδεδεμένες με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Εργαστήρια για παιδιά και εφήβους

Το εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου

για παιδιά από 6 ετών

Την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου (18:00–19:00), λίγο πριν το χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ της, η Ουρανία Γκάσιου παρουσιάζει τον γίγαντα των μουσικών οργάνων στους μικρούς φίλους μας. Τα παιδιά ανεβαίνουν στη σκηνή της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης για να ακούσουν, από απόσταση αναπνοής, το περίφημο εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου και να μάθουν όλα τα μυστικά του.

Η παρουσίαση εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του.

Κόστος συμμετοχής: 5 € (τηλεφωνική κράτηση).

Τιμές εισιτηρίων

7,50 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) • 10 € • 15 € • 20 € • 25 € • 30 € • 35 €

Στις παραστάσεις θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

