Ίσως ήρθε ο καιρός να ξεχάσουμε τις ταινίες – σειρές καταστροφής η ότι έχει να κάνει με εξωγήινες εισβολές του μοτίβου που δίδαξε ο Roland Emmerich, και να περάσουμε σε μια πιο μοντέρνα slowburn προσέγγιση, κάτι που μάλλον οι δημιουργοί Simon Kinberg (The Twilight Zone, Star Wars Rebels) και David Well (Solos, Hunters), θέλουν να μας δώσουν σε μια παγκόσμια οπτική για το ποιος τελικά είναι ο εχθρός.

Μέσα από μια ανθρωπιστική εξέλιξη εισβολής με τον αόρατο εχθρό, και φυσικά το τεράστιο budget της Apple TV+ των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, όλοι περίμεναν ότι θα δούμε μια γρήγορη sci-fi σειρά με πολλά εφέ και εκρήξεις.

Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο καθώς αυτό που μας κερδίζει κατευθείαν είναι η καταπληκτική ατμόσφαιρα, οι ερμηνείες, η ασύλληπτη μουσική του Max Richter για άλλη μια φορά, καθώς και η βασανιστική αγωνία που μας λούζει για το ποιος βρίσκεται πάνω από το κεφάλι μας χωρίς να μπορούμε να τον δούμε.

Η σειρά ακολουθεί καθημερινούς ανθρώπους από όλο τον πλανήτη, όπου μια εισβολή αιωρείται στον αέρα, χωρίς να έχει καταλάβει κανείς μέσα στα 3 πρώτα επεισόδια της πρεμιέρας τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ίσως το κέντρο βάρους δεν είναι οι εκρήξεις και οι ιπτάμενοι δίσκοι, οι εξωγήινοι θα πάρουν τον χρόνο τους να αποκαλυφθούν και στους χαρακτήρες αλλά και σε εμάς το κοινό έτσι και αλλιώς, ίσως το κέντρο βάρους είναι το χτίσιμο μιας σειράς στο μοτίβο του Signs η του Close Encounters Of The Third Kind, επικεντρωμένη στους ανθρώπους που δεν μάχονται με εξωγήινους αλλά με την κατάρρευση του προσωπικού τους κόσμου τριγύρω.

Στη Νέα Υόρκη η Aneesha Malik (Golshifteh Farahani), ο άπιστος σύζυγος της Ahmed (Firas Nassar), και τα παιδιά τους Luke και Sarah (Azhy Robinson και Tara Moayedi), βρίσκονται στον πανικό στο δρόμο με το αμάξι για να βρουν ηρεμία.

Στο Λονδίνο συναντάμε τον Casper (Billy Barratt) και τους συμμαθητές του μετά από ένα ατύχημα, και στην Oklahoma θα δούμε τον τοπικό σερίφη John Bell Tyson (Sam Neil) ο οποίος έρχεται σε επαφή με ένα crop circle την τελευταία μέρα πριν την συνταξιοδότηση του.

Στην Ιαπωνία και στην JASA (την δίκη τους NASA), η μηχανικός Mitsuki (Kutsuna Shiori) είναι από τους πρώτους χαρακτήρες που υποψιάζονται τι ακριβώς συμβαίνει καθώς ψάχνει ένα ατύχημα στην δουλειά της. Και τέλος έχουμε τον Trevante Ward (Shamier Anderson), ο οποίος έρχεται σε κάποιου είδους πρώτης επαφής στο Αφγανιστάν.

Τα συγκεκριμένα σημάδια επίθεσης συμβαίνουν σε μια σειρά περίεργων περιστατικών σε μια σχετικά ήρεμη μέρα όπως οι μύτες των παιδιών στο σχολείο που ξαφνικά τρέχουν αίμα, αλλά όταν οι επιθέσεις αρχίζουν να γίνονται πιο εμφανείς, η πλειοψηφία του πλανήτη πιστεύει ότι πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης χωρίς να παίρνει κάποιος την ευθύνη. Όσο οι επιθέσεις αυξάνονται, η κοινωνία αρχίζει και καταρρέει, με τα γνωστά πλιάτσικα.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Οι φανς των τεράτων – εξωγήινων ίσως απογοητευθούν αλλά το Invasion έχει τέτοια ένταση όπου θα τους καλύψει, καθώς δημιουργεί με την τριών επεισοδίων πρεμιέρα το απόλυτο binge watching αλλά και το χειρότερο cliffhanger όταν τελειώνει καθώς πρέπει να περιμένεις κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο.

Έχουμε πολύ καιρό να παρακολουθήσουμε μια σειρά σαν αυτή -αν όχι ποτέ- αλλά τελικά το απεριόριστο budget που άφησε η Apple στους δημιουργούς, έδειξε ότι χρειάζονται 200m για να φτιάξεις την απόλυτη ανθρωποκεντρική εξωγήινη εισβολή; Ο χρόνος θα δείξει.