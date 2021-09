Πριν από 5 χρόνια έγινε ένα μεγάλο βήμα όταν το Aegean Cocktails & Spirits™ ξεκίνησε, με μία σειρά δράσεων, να ‘μιλάει’ για τα ελληνικά αποστάγματα στο μπαρ. Τα αποτελέσματα όχι μόνο δικαίωσαν, αλλά εξέπληξαν ευχάριστα, τα μπαρ και οι bartenders ανταποκρίθηκαν και τα αγκάλιασαν. Ακολούθησαν παραγωγοί που άρχισαν τα φτιάχνουν αποστάγματα που απευθύνονται στην bar σκηνή.



Τώρα το Aegean Cocktails &Spirits κάνει το επόμενο μεγάλο breakthrough. Διοργανώνει έναν υψηλών προδιαγραφών διαγωνισμό κοκτέιλ για Ελληνικά Αποστάγματα . Τον πρώτο generic διαγωνισμό ελληνικών αποσταγμάτων που θα ξεκινήσει το 2021 στην Ελλάδα (λόγω των συνθηκών και περιορισμών της πανδημίας), με κριτές κορυφαία ελληνικά ονόματα του χώρου, μαζί με τα top ονόματα της παγκόσμιας bar σκηνής και θα συνεχιστεί σε ετήσια βάση με συμμετέχοντες και από το εξωτερικό, απευθυνόμενος πάντα σε ένα international κοινό . Ο στόχος είναι τα Ελληνικά Αποστάγματα να αποκτήσουν ένα διαγωνισμό με διεθνή χαρακτήρα που θα είναι από τους πιο εμπνευστικούς στον χώρο του παγκόσμιου χάρτη των αποσταγμάτων.

Μέσα από τον διαγωνισμό χτίζουμε από κοινού, το brand name “Ελλάδα” και στον χώρο των αποσταγμάτων και του μπαρ. Αλλά και την νοοτροπία ότι σε μία χώρα τουριστική τα μπαρ οφείλουν να χρησιμοποιούν και τοπικά προϊόντα αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη από αυτό.



Τα εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα όλο το χρόνο και δοκιμάζουν την ελληνική κουζίνα, αναζητούν τοπικότητα παντού. Σταδιακά, από το 2016 χτίζουμε την έννοια της τοπικότητας στο χώρο του μπαρ. Για μπορούν να «προωθούν» την εμπειρία “Ελλάδα” στον τουρίστα και μέσα από κοκτέιλ με ελληνικά αποστάγματα. Προωθώντας έτσι άμεσα και έμμεσα τα προϊόντα και τους ντόπιους παραγωγούς. Υποστηρίζοντας αμέριστα την έννοια του LOCALIZAITON ένα από τα μεγαλύτερα trend παγκοσμίως. Αυτοί οι τουρίστες ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΖΙ τους και την μεταφέρουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σε αυτό αποσκοπεί και ο διαγωνισμός.

Οι νικητές του θα είναι ολοκληρωμένοι επαγγελματίες που να μπορούν να αναδείξουν στα κοκτέιλ τα brand και την τοπικότητα, αλλά θα μπορούν να σταθούν επάξια και σε μπαρ παγκοσμίως.

Στόχος του διαγωνισμού, λοιπόν , είναι να αναδείξει τους νέους εκπροσώπους των ελληνικών αποσταγμάτων και πρεσβευτές του Aegean Cocktails & Spirits σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ανθρώπους ικανούς να εκπροσωπήσουν επάξια την Ελλάδα και τα προϊόντα της στην παγκόσμια bar σκηνή επωφελούμενοι και οι ίδιοι από την τεράστια δημοσιότητα που θα πάρει ο διαγωνισμός.

Οι Έλληνες κριτές του τελικού

Άννα Μεταξά, Brand Ambassador Macallan

Brand Ambassador Macallan Αριστοτέλης Παπαδόπουλος , Παγκόσμιος νικητής του WorldClass 2009, Ιδιοκτήτης Soulshakers Bar

, Παγκόσμιος νικητής του WorldClass 2009, Ιδιοκτήτης Soulshakers Bar Βασίλης Κυρίτσης , Συνιδιοκτήτης Τhe Clumsies no3 Worlds 50 Best Bars

, Συνιδιοκτήτης Τhe Clumsies no3 Worlds 50 Best Bars Λορέτα Τόσκα , Συνιδιοκτήτρια Ice Up

, Συνιδιοκτήτρια Ice Up Στέλιος Παπαδόπουλος– Global Brand Ambassador Jose Cuervo, Συνιδιοκτήτης Barro Negro

Το πάνελ των international κριτών.

Μαζί με τους σπουδαίους Έλληνες κριτές του διαγωνισμού, θα δοκιμάσουν, θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν τα κοκτέιλ του τελικού του Aegean Cocktails & Spirits: The Competition, τα top ονόματα της παγκόσμιας bar σκηνής.

Ago Perrone, London Director of Mixology at The Connaught-

Director of Mixology at The Connaught- Gabriela Moncada – London, Co- Founder at THE BAR Tequila Trainer & Expert- London, Brands Consultant

– London, Co- Founder at THE BAR Tequila Trainer & Expert- London, Brands Consultant Giulia Cucurullo, London Bar Manager, The Artesian Bar

Bar Manager, The Artesian Bar Mario Farulla , Milan , General Manager BV Club Milan

, , General Manager BV Club Milan Matteo Zed – Rome , Bar Manager the Court Hotel Rome & Amaro evangelist

– , Bar Manager the Court Hotel Rome & Amaro evangelist Monica Berg – London Συνδιοκτήτρια Tayer & Elementary London, Founder Pour Project-

– Συνδιοκτήτρια Tayer & Elementary London, Founder Pour Project- Tess Posthumus – Amsterdam, Owner bartender The Flying Dutchman- Difford’s Guide Netherlands

– Owner bartender The Flying Dutchman- Difford’s Guide Netherlands The Cocktail Lovers – London Owners and Founders of the Cocktail Lovers Magazine & Site –

– London Owners and Founders of the Cocktail Lovers Magazine & Site – Simon Difford – London Cocktail book author & Founder of Difford’s Guide

– Cocktail book author & Founder of Difford’s Guide Simone Caporale, Barcelona, Owner Sips Bar Barcelona

Δείτε συνοπτικά τα challenges ανά brand από τα οποία οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιλέξουν 2, για να προκριθούν στον τελικό του διαγωνισμού.

👉 Botanical Garden – Veroni Dry ή Veroni Rosso

👉 Creative Sours – Αγιονέρι

👉 From Chios to the Lab – Stichion Mastiha Spirit

👉 Natural #Instacocktails – O/Purist Tsipouro

👉 Innovative Mediterranean Highballs – Mataroa Mediterranean Dry Gin ή Mataroa Pink

👉Kings of Classics – Dark Cave

👉 Low Abv. Cocktails – Majuni, The Greek Botanical Spirit

👉Stray from the Ordinary Gin & Tonics – Stray Dog Gin

👉 The New Greek Aperitif – Ούζο Άδολο

👉The perfect Mary’s – Mala Peruviana

Τόπος Τελικού Διαγωνισμού: ΦΑΡΟΣ- Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ημερομηνία : Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Περισσότερα για τον διαγωνισμό και τα Challenges δείτε εδώ:

diffordsguide.com

Για να υποβάλετε την συμμετοχή σας μπείτε εδώ: docs.google.com

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη