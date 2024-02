Τέσσερις αποκλειστικές πρεμιέρες έρχονται αυτό τον μήνα στο Cinobo. Ο πρόσφατος Άκι Καουρισμάκι με τίτλο «Πεσμένα Φύλλα», που όπως πάντα αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό. Το ισπανικό «Out of Sync» του Χουάνχο Χιμένεθ Πένια, μια μυστηριώδης εκδοχή του «Sound of Metal» με τη Μάρτα Νιέτο

Το ντοκιμαντέρ για σκληροτράχηλους σινεφίλ «Περί της Δομής του Ανθρώπινου Σώματος» και τα «Όμορφα Πλάσματα», ένα συγκινητικό coming-of-age φιλμ με φόντο το μοναδικό ισλανδικό τοπίο. Ένα από τα σημαντικά κινηματογραφικά ονόματα των τελευταίων ετών, αυτό του Άντριου Χάιγκ (All of Us Strangers), υπογράφει τη σειρά «The North Water» με πρωταγωνιστές τους Τζακ Ο’ Κόνελ και Κόλιν Φάρελ. Ενώ μετά την επιτυχημένη πορεία της πρώτης σεζόν στην πλατφόρμα, έρχεται και η δεύτερη για το γαλλικό «UFOs» με τους Μελβίλ Πουπό και Δάφνη Πατακιά.

Στο πρόγραμμα του μήνα ξεχωρίζει το μεγάλο αφιέρωμα στις ταινίες του Νίκου Παπατάκη. «Μαζί του», η μικρού μήκους ταινία του Φωκίωνα Μπόγρη με τίτλο «Ο Δεύτερος Άνδρας» με τον Νίκο Τριανταφυλλίδη ως πρωταγωνιστή, η απόλυτη οσκαρική επιτυχία «Τα Πάντα Όλα», και το φαινόμενο της ταινίας «Men» του Άλεξ Γκάρλαντ (Ex Maquina).

Η συλλογή του μήνα ακολουθεί την κινηματογραφική επικαιρότητα, αφού λίγο πριν την 96η διοργάνωση των μεγάλων βραβείων της Ακαδημίας, συγκεντρώνει ταινίες των Όσκαρ.

Αναλυτικά όσα θα δούμε τον Φεβρουάριο στο Cinobo

Σειρές

The North Water/Άντριου Χάιγκ

O Άντριου Χάιγκ (All of Us Strangers) κάνει ένα διάλειμμα από τα σπαρακτικά δράματα για τα αδιέξοδα των ανθρώπινων σχέσεων και μεταπηδά στη μικρή οθόνη με μια επική σειρά για την εξιλέωση και την επιβίωση στο αρκτικό τοπίο, με το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό δίδυμο των Τζακ Ο’ Κόνελ και Κόλιν Φάρελ.

Από τις 5 Φεβρουαρίου

UFOs – 2η σεζόν/Μαρτίν Ντουέρ, Κλεμάνς Νταρζάν

Συνδυάζοντας τις ιστορίες καθημερινής εργασιακής τρέλας του The Office με το μυστήριο και το απόκοσμο περιβάλλον του X-Files, βάζοντας λίγη δόση 70s και παστέλ χρώματα, η σπαρταριστή αυτή σάτιρα ιστοριών επιστημονικής (και μη) φαντασίας έχει χιούμορ, καρδιά και τη δική μας Δάφνη Πατακιά.

Από τις 5 Φεβρουαρίου

Cinobo Πρεμιέρες

Out of Sync/ Χουάνχο Χιμένεθ Πένια

Πώς θα αντιδρούσατε αν ξαφνικά η ακοή ήταν ασυγχρόνιστη με την όρασή σας; Η Μάρτα Νιέτο (Εξαφανισμένος) παραδίδει μια εντυπωσιακή ερμηνεία, σε μια μυστηριώδη εκδοχή του Sound of Metal.

Στις 6 Φεβρουαρίου

Περί της Δομής του Ανθρώπινου Σώματος (The Fabric of the Human Body) Λουσιέν Καστέν-Τέιλορ, Βερένα Παραβέλ

Ντοκιμαντέρ για το ανθρώπινο σώμα όπως δεν το είχατε δει ποτέ. Ένα χειρουργικό ταξίδι με απροσδόκητη κάθαρση, μια αλησμόνητα δυνατή φυσική εμπειρία για τους σκληροτράχηλους arthouse σινεφίλ.

Στις 13 Φεβρουαρίου

Πεσμένα Φύλλα (Fallen Leaves)/ Άκι Καουρισμάκι

Ο ποιητής του μινιμαλισμού και της χαρμολύπης, σε έναν ακόμα instant classic ύμνο για τους παρίες ενός κόσμου που προτιμά να τους ξεχάσει. Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες 2023.

Στις 20 Φεβρουαρίου

Όμορφα Πλάσματα (Beautiful Beings)/ Άρναρ Γκούδμουντσον

Με φόντο τα προάστια του Ρέικιαβικ στις αρχές του 2000, μια ομάδα αγοριών διερευνά τα όρια της επιθετικότητας και της βίας, ενώ παράλληλα μαθαίνει για την αφοσίωση και την αγάπη.

Στις 27 Φεβρουαρίου

New in Cinobo

Η Πρώτη Επαφή Ενός Πρωτάρη (Deep End)/ Γέρζι Σκολιμόφσκι

Προκλητικό και αισθησιακό 50 χρόνια μετά, συλλαμβάνει αριστοτεχνικά την αβέβαιη ατμόσφαιρα που ακολούθησε τη σεξουαλική απελευθέρωση των ‘60s, σε μια παραισθησιογόνα ερωτική φαντασίωση.

Στις 2 Φεβρουαρίου

Το Απαγορευμένο Ποδήλατο (Wadjda)/ Χάιφα Αλ Μανσούρ

Η πρώτη ταινία που γυρίστηκε στη Σαουδική Αραβία είναι σκηνοθετημένη από γυναίκα και μιλά για κάτι αδιανόητο: ένα κορίτσι που θέλει ένα ποδήλατο. Ανθρώπινα, αφοπλιστικά, επαναστατικά.

Στις 8 Φεβρουαρίου

Ο Δεύτερος Άνδρας (The Second Man)/ Φωκίων Μπόγρης

Χρόνια πριν το Πρόστιμο, ο Φωκίων Μπόγρης έπεισε τον Νίκο Τριανταφυλλίδη να πρωταγωνιστήσει ως ακραία εκδοχή του εαυτού του, σε μια μικρού μήκους εμπνευσμένη από αληθινές εμπειρίες τους.

Στις 15 Φεβρουαρίου

Τα Πάντα Όλα (Everything Everywhere All at Once) /Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ

Ο μεγαλύτερος οσκαρικός θρίαμβος των τελευταίων 15 χρόνων. Multiverse κωμωδία πολεμικών τεχνών που μιλά στο σήμερα, με οσκαρικές ερμηνείες από τους Μισέλ Γέο, Τζέιμι Λι Κέρτις, Κι Χούι Κουάν.

Στις 16 Φεβρουαρίου

Barbara/ Κρίστιαν Πέτζολντ

Ταξίδι στα χρόνια της διαιρεμένης Γερμανίας, με το πολυβραβευμένο, κομψό και γεμάτο σασπένς δράμα του σπουδαίου Κρίστιαν Πέτζολντ (Transit) με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Νίνα Χος.

Στις 22 Φεβρουαρίου

Men/Άλεξ Γκάρλαντ

Σπάνια ο υπαρξιακός τρόμος είχε τόσα πολλά πρόσωπα… ίδια μεταξύ τους. Ο Άλεξ Γκάρλαντ του Ex Machina σε ένα ανατριχιαστικό δείγμα συμβολικού τρόμου με τους Τζέσι Μπάκλεϊ και Ρόρι Κινίαρ.

Στις 28 Φεβρουαρίου