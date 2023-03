Ο γνωστός ηθοποιός Σαμ Νιλ αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου του στο «Jurassic Park», δυστυχώς πάσχει από την επάρατη νόσο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Τον Μάρτιο του 2022 ο Σαμ Νιλ διαγνώστηκε με αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα, όταν παρατήρησε τους πρησμένους λεμφαδένες του κατά την διάρκεια εκδηλώσεων για την προώθηση της ταινίας «Jurassic World: Κυριαρχία».

Η χημειοθεραπεία που υποβλήθηκε δεν είχε τα αποτελέσματα που όλοι ήθελαν και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λαμβάνει αγωγή μηνιαίως για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Το θέμα είναι πως είμαι ένας απατεώνας. Πιθανόν να πεθαίνω» γράφει ο Σαμ Νιλ στο πρώτο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Did I ever tell you this?», η οποία θα κυκλοφορήσει τέλος Μαρτίου.