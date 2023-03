Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο ηθοποιός Tom Sizemore. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες, με την οικογένειά του να παίρνει τη δύσκολη απόφαση να τον βγάλει από τη μηχανική υποστήριξη, όπως μετέδωσε το CNN.

Ήταν στις 18 Φεβρουαρίου που ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως λοχίας στη «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» άρχισε να λαμβάνει θεραπεία αφού υπέστη ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, ενώ βρισκόταν σπίτι του.

«Με μεγάλη θλίψη και στεναχώρια πρέπει να ανακοινώσω πως ο ηθοποιός Tom Sizemore, ηλικίας 61 ετών, πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του στο νοσοκομείο St Joseh’s Burbank. Στο πλευρό του βρισκόταν ο αδελφός του Paul και τα δίδυμα αγόρια του Jayden και Jagger (17 ετών)», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Charles Lago.

Ο 61χρονος ηθοποιός Tom Sizemore γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Μια από τις πρώτες του εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Όλιβερ Στόουν «Born on the Fourth of July» το 1989 με τον Τομ Κρουζ.

Είχε συμμετάσχει σε πολλές ταινίες, μερικές από τις οποίες έγιναν μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες, όπως η «Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν», το «Black Hawk Down», το «Natural Born Killers» και το «Heat».