Πέθανε την Τρίτη (22/2) ο τραγουδιστής των Screaming Trees, Mark Lanegan, σε ηλικία 57 ετών. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Killarney της Ιρλανδίας, ενώ η είδηση έγινε γνωστή με μια δήλωση στον επίσημο λογαριασμό του Lanegan στο Twitter, αναφέρει η Independent.

«Ο αγαπημένος μας φίλος Mark Lanegan πέθανε σήμερα το πρωί στο σπίτι του στο Killarney της Ιρλανδίας. O αγαπημένος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας και μουσικός ήταν 57 ετών. Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειας» αναφέρεται στο Twitter.

Η φωνή των θρυλικών Screaming Trees, αποτελούσε μία από τις πιο εμβληματικές και γοητευτικές φιγούρες της underground σκηνής.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει κυκλοφορήσει μερικά συγκλονιστικά albums («The Winding Sheet»/ 1990, «Whiskey For The Holy Ghost» / 1994, «Scraps At Midnight» / 1998, «I’ll Take Care Of You» / 1999, «Field Songs» / 2001, «Bubblegum» / 2004) και έχει συνεργαστεί με ορισμένα από τα σπουδαιότερα ονόματα της σύγχρονης Rock σκηνής, όπως οι Queens Of The Stone Age, o Greg Dulli, η PJ Harvey, οι Masters Of Reality, καθώς και με τους Unkle, τους Soulsavers και την Isobel Campbell.