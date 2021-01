Κατέγραφε ζωντανά την εισβολή στο Καπιτώλιο και έχασε τη δουλειά του

Ο νομικός σύμβουλος ασφαλιστικής εταιρίας από το Τέξας των ΗΠΑ έμεινε χωρίς δουλειά μετά το βίντεο που ανέβασε online και τον δείχνει να φορά το MAGA καπελάκι του και να συμμετέχει στην εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

«Έφαγα δακρυγόνα σήμερα. Αυτό κι αν ήταν εμπειρία», παραπονέθηκε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram. Το υλικό υπέπεσε στην αντίληψη του δημοσιογράφου από το Όστιν, Roger Sollenberger, ο οποίος το ανέβασε στο Twitter και τον έκανε αστέρι για μια μέρα.

This is Paul Davis. Paul is a lawyer. He’s also associate general counsel & director of human resources at Goosehead Insurance. Today he stormed the capitol building in an attempt to stage a coup against the US government and documented it (!) on Instagram. @followgoosehead pic.twitter.com/eTkoK92ujL

— Roger Sollenberger (@SollenbergerRC) January 7, 2021