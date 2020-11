Συναγερμός στο Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε αστυνομικό τμήμα – Ο οδηγός έβαλε φωτιά στο δρόμο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στο αστυνομικό τμήμα του Έντμοντον. Η αστυνομία φέρεται να έχει συλλάβει τον οδηγό.

Σύμφωνα με την Mirror, μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός του οχήματος μετά τη σύγκρουση έριξε ένα εύφλεκτο υγρό στο δρόμο βάζοντας φωτιά.

Η αστυνομία ακόμη δεν έχει επιβεβαιώσει τη σύλληψη, ωστόσο σύμφωνα με τους μάρτυρες που επικαλούνται τα βρετανικά Μέσα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν άνδρα.

BREAKING - London Major incident: Man puts fire on the street at Edmonton Green in London, after crashing vehicle into police station

pic.twitter.com/2N7HQqyiI4

— TNLT NEWS (@NewLondonTimes) November 11, 2020