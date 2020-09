Χάος, προσβολές και απογοήτευση: Το debate Τραμπ – Μπάιντεν με δυο λόγια και η αποτίμηση από τον διεθνή Τύπο

Σχεδόν δεν χρειάζεται να ξέρεις ξένες γλώσσες, καμία, ούτε αγγλικά, για να καταλάβεις πως υποδέχθηκε ο διεθνής Τύπος το πρώτο θυελλώδες και επεισοδιακό debate μεταξύ Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ, που θα περάσει στην ιστορία ως ένα από τα χειρότερα- αν όχι το χειρότερο.

Κι αυτό γιατί σχεδόν σε όλα τα δημοσιεύματα υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στους τίτλους των σχετικών θεμάτων: Η λέξη χάος. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, όλα τα μέσα έχουν χτύπημα στο προωτοσέλιδό τους για το debate και σχεδόν όλα χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη για να περιγράψουν όσα διεμείφθησαν χθες μεταξύ των δύο υποψηφίων των αμερικανικών εκλογών: Προσωπικές επιθέσεις- και κάτω από τη ζώνη-, συνεχείς διακοπές, ομιλία του ενός πάνω στον άλλο και χαρακτηρισμοί όπως κλόουν, ψεύτης, σκυλάκι του Πούτιν, μαριονέτα της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της αναμέτρησης Μπάιντεν και Τραμπ.

Για χαοτική καταστροφή κάνει λόγο στην ιστοσελίδα του το CNN, που έχει εξ αρχής πάρει θέση απέναντι στον Τραμπ.

«Βγήκαν τα γάντια» γράφει στην ιντερνετική του έκδοση το Fox News, δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στον Αμερικανό πρόεδρο, μιλώντας για «εκρηκτικό debate» στο οποίο ακούστηκαν και χαρακτηρισμοί που παραμπένουν σε σχολαριόπαιδα.

Χάος λέει το Telemundo, το τηλεοπτικό δίκτυο στις ΗΠΑ που παρακολουθούν μαζικά ισπανόφωνοι.

Χάος και απογοήτευση λέει και το ABC

«Χαοτικό debate με ανταλλαγή προσβολών» είναι ο τίτλος του BBC

Χαοτικές σκηνές λέει στον τίτλο του ο Guardian

Ο Τραμπ τα βάζει με τον Μπάιντεν και τον συντονιστή στο χαοτικό debate λέει ο Independent

Χάος και στους New York Times

Ο Τραμπ μετέτρεψε το debate σε καβγα λέει η Washington Post

Χάος και προσωπικές επιθέσεις στιγμάτισαν το πρώτο debate αναφέρει και η ισπανική El Pais

Ο Τραμπ τορπίλισε το debate, γράφει η γαλλική Le Monde

Στις προσβολές, τις διακοπές και τους χαρακτηρισμούς στέκεται η ιταλική La Reppublica

Πάρτι στο Twitter

Όσο ανέβαιναν οι τόνοι μεταξύ των δύο προεδρικών υποψηφίων, τόσο το Twitter έπαιρνε φωτιά, με τους χρήστες να σχολιάζουν το χαμηλό επίπεδο του πολιτικού διαλόγου- για όσο υπήρξε τέτοιος- και την κατώτερη των προσδοκιών εμφάνιση των δύο πολιτικών.

«Το καλύτερο μέρος του debate είναι που τελείωσε», «Τιμωρία στην κόλαση να το βλέπεις σε επανάληψη» είναι μερικά από τα τουιτ.

Οι χρήστες δεν ξέχασαν τη Χίλαρι Κλίντον, που είχε επίσης βρεθεί αντιμέτωπη με τον Τραμπ το 2016. Όταν ο Μπάιντεν είπε στον Τραμπ «δεν σκας, άνθρωπέ μου» πολλοί σκέφτηκαν πόσο πρέπει να είχε θελήσει και η Χίλαρι να δώσει αυτή την απάντηση. Κι εκείνη δεν τους άφησε με την απορία.

You have no idea. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 30, 2020

Η Dana Bash του CNN δεν είχε αναστολή στους χαρακτηρισμούς: Ήταν σκ@@, είπε για το debate.

"That was a hot mess, inside a dumpster fire, inside a train wreck," @jaketapper says. "That was the worst debate I have ever seen. It wasn't even a debate. It was a disgrace." "That was a shit show," @DanaBashCNN adds. pic.twitter.com/EhTIeM7Skc — Oliver Darcy (@oliverdarcy) September 30, 2020

Επίσης στο CNN, ο Wolf Blitzer έκανε λόγο για «ντροπή για τις ΗΠΑ».

Ο James Pindell, πολιτικός συντάκτης στη Globe ήταν σύντομος και περιεκτικός: Ήταν το χειρότερο debate στην αμερικανική ιστορία.

This is the worst presidential debate in American history. — James Pindell (@JamesPindell) September 30, 2020

Η ρεπόρτερ του Daily Beast Pilar Melendez τόνισε πως ήταν θέαμα επώδυνο για τα μάτια.

This is incredibly painful to watch. — Pilar Melendez (@pbmelendez) September 30, 2020

Ο Philip Bump της Washington Post ανέβασε στο Twitter «αποδελτιωμένο το debate». Περιλαμβάνει τα εξής:

-Γεια σας, ας αρχίσουμε

(ομιλίες ο ένας πάνω στον άλλο)

-Σας ευχαριστώ

I've obtained the complete transcript for the first debate. pic.twitter.com/luyjrs7udN — Philip Bump (@pbump) September 30, 2020

Γλαφυρή και η Hannah Jewell της Washington Post