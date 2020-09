Προεδρικές Εκλογές ΗΠΑ: Υψηλοί τόνοι, προσβολές και βαριά λόγια στο πρώτο debate Τραμπ-Μπάιντεν

Ένα επεισοδιακό debate στην ιστορία των ΗΠΑ, παρακολούθησαν, όπως εκτιμάται, περίπου 100 εκατομμύρια τηλεθεατές: Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, αντάλλαξαν βαριά λόγια, προσβολές και συνεχώς διέκοπταν ο ένας τον άλλο.

«Όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι ψεύτης», «δεν υπάρχει ίχνος ευφυίας πάνω σου»: Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ ανταλλάσσουν σκληρά λόγια στο πρώτο τους τηλεοπτικό ντιμπέιτ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, στο οποίο τηρήθηκαν οι κανόνες της κοινωνικής απόστασης και της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα που θρηνεί τον βαρύτερο απολογισμό στον κόσμο — οι δύο υποψήφιοι δεν αντάλλαξαν χειραψία, ενώ οι σύζυγοί τους, στο ακροατήριο, φορούν μάσκες και το κοινό αποτελείται από μόλις μερικές δεκάδες θεατές.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «ψεύτη» τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ενώ ξέσπασε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να τον διακόπτει, πράγμα που ο μεγιστάνας συνηθίζει να κάνει στις δημόσιες εμφανίσεις του, παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις του συντονιστή να αφήσει τον αντίπαλό του να εκφραστεί: «Θα το βουλώσεις επιτέλους, άνθρωπέ μου;».

As Pres. Trump repeatedly interrupts Joe Biden, Biden says, "Will you shut up, man?"

"That was really a productive segment, wasn't it?" Biden says sarcastically. "Keep yappin', man." https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/XvNahLC1Rm

— ABC News (@ABC) September 30, 2020