Ανθρωποκυνηγητό στο Λος Άντζελες για τη σύλληψη άνδρα που έστησε ενέδρα σε αστυνομικούς

Ανθρωποκυνηγητό βρισκόταν σε εξέλιξη χθες στην κομητεία του Λος Άντζελες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που τραυμάτισε σοβαρά δύο αστυνομικούς που κάθονταν στο περιπολικό, έναν άνδρα τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «κτήνος»

Ένα χρηματικό ποσό 100.000 δολαρίων προσφέρεται από τις αρχές για οποιαδήποτε πληροφορία που θα επιτρέψει στον εντοπισμό του δράστη, που καταγράφηκε από μια κάμερα παρακολούθησης το Σάββατο να πλησιάζει πεζός το περιπολικό όχημα και εν ψυχρώ να πυροβολεί τους αστυνομικούς.

Οι δύο αστυνομικοί, ένας άντρας και μια γυναίκα, ηλικίας 24 και 31 αντίστοιχα, φέρουν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες συμπεριλαμβανομένου στο πρόσωπο και νοσηλεύονται. Η ζωή τους φαίνεται να μην διατρέχει πλέον κίνδυνο.

«Ευτυχώς, τα ζωτικά όργανα δεν επηρεάστηκαν», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Άλεξ Βιγιανουέβα στο τοπικό ραδιόφωνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ερευνητές είναι επιχειρουν «για να εντοπίσουν και να σταματήσουν αυτούς τους δειλούς» που διέπραξαν την επίθεση, τον ένοπλο δράστη και ένα δεύτερο άτομο στο τιμόνι ενός οχήματος που τον βοήθησε να δραπετεύσει.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ένας μαύρος άνδρας μεταξύ 28 και 30 ετών, που φορούσε ρούχα σκούρου χρώματος.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020