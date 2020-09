Οργισμένος Τραμπ: Fake news ότι έπαθα εγκεφαλικό το 2019

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε υπόνοιες των Δημοκρατικών ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό το 2018.

«Δεν τελειώνει ποτέ! Τώρα προσπαθούν να πουν πως ο αγαπημένος σας πρόεδρος, εγώ, πήγε στο ιατρικό κέντρο Walter Reed, υποφέροντας από μια σειρά μίνι εγκεφαλικών. Ποτέ δεν συνέβη αυτό, είναι FAKE NEWS. Ίσως να αναφερόνται σε άλλον υποψήφιο από άλλη παράταξη» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Αυτή η οργισμένη αντίδραση του Προέδρου των ΗΠΑ ήρθε μετά την αναφορά του Μάικλ Σμιντ στο βιβλίο του, πως ο Μάικλ Πεν είχε τεθεί σε αναμονή για να αναλάβει χρέη προέδρου, όταν ο Τραμπ επισκέφτηκε το ιατρικό κέντρο.

Σύμφωνα με το Politico ο Σμιντ απάντησε πως στο βιβλίο του δεν ανέφερε τίποτα για εγκεφαλικό.

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020