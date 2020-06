Ημέρα Ανεξαρτησίας: Ανοίγουν οι παραλίες της Νέας Υόρκης

Ανοιχτές για το κοινό θα είναι παραλίες της Νέας Υόρκης ενόψει του εορτασμού της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, έχοντας μερικώς ανοίξει και τον περασμένο μήνα για το σαββατοκύριακο του εορτασμού της Ημέρας Μνήμης (23-25 Μαΐου), ανέφερε χθες στο Twitter ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα του Τύπου ότι οι παραλίες της πόλης θα ανοίξουν επισήμως την ερχόμενη εβδομάδα.

«Οι φήμες αληθεύουν: οι παραλίες της Πόλης της Νέας Υόρκης θα είναι ανοιχτές για κολύμπι την 1η Ιουλίου» ανέφερε ο δήμαρχος.

The rumors are true: NYC beaches will open for swimming on July 1.

Let’s keep playing it safe: social distance & face coverings, even at the beach!

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 24, 2020