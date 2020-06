Πέθανε από κορονοϊό ο πατέρας μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων: «Με απέραντη θλίψη και πόνο τον αποχαιρετώ»

Στις επιπλοκές που του προκάλεσε ο νέος κορονοϊός υπέκυψε ο πατέρας της γεννημένης στη Σομαλία μέλους της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Ιλχάν Ομάρ.

«Με απέραντη θλίψη και πόνο αποχαιρετώ τον πατέρα μου» έγραψε αργά χθες το βράδυ στο Twitter η αντιπρόσωπος της Μινεσότα.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τι σήμαινε για εμένα και για όσους τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν».

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Surely we belong to God and to him shall we return.

It is with tremendous sadness and pain to say goodbye to my father, Nur Omar Mohamed. No words can describe what he meant to me and all who knew and loved him. pic.twitter.com/gb7q0gMXG2

— Ilhan Omar (@IlhanMN) June 16, 2020