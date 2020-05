Η αμήχανη στιγμή που ένα... καζανάκι διέκοψε τηλεδιάσκεψη του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

Είναι ένα πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές όσοι εργάζονται από το σπίτι- και καταγράφεται ολοένα και περισσότερο τώρα που η τηλεργασία έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω κορονοϊού: Οι ήχοι του σπιτιού που μεταφέρονται σε τηλεδιασκέψεις ή ζωντανή μετάδοση.

Και τέτοια αμήχανα περιστατικά δεν λείπουν ούτε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου χθες η ακρόαση διακόπηκε από ένα... καζανάκι.

Όπως γράφει το BBC, το δικαστήριο έγραψε ιστορία επιτρέποντας να γίνει μια τέτοια διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης για πρώτη φορά.

Τα ηχητικά μεταδίδονται και online. Και την ώρα που ο δικηγόρος Roman Martinez απευθυνόταν στο δικαστήριο, το γάργαρο νερό της τουαλέτας ακούστηκε ξεκάθαρα.

Δεν είναι σαφές από πού ακριβώς ακούστηκε το καζανάκι- κι έτσι γλίτωσε και την ντροπή ο υπεύθυνος- αλλά ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών είχε ένα χιουμοριστικό σχόλιο να κάνει, λέγοντας πως «η Επιτροπή δεν θεωρεί πως το καζανάκι αμέσως μετά την αναφορά του δικηγόρου σε όσα η Επιτροπή υποστηρίζει αποτελεί αξιολόγηση του Δικαστηρίου ή οποιουδήποτε σώματος της Δικαιοσύνης».

To be clear, the @FCC does not construe the flushing of a toilet immediately after counsel said "what the FCC has said" to reflect a substantive judgment of the Supreme Court, or of any Justice thereof, regarding an agency determination. #SCOTUS https://t.co/cghyBfn7rE

— Ajit Pai (@AjitPaiFCC) May 6, 2020