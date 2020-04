Έτσι λειτουργεί το μετρό της Ρώμης μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων

Διαφορετική από ό,τι γνωρίζαμε έως σήμερα είναι η νέα πραγματικότητα σε χώρες που τέθηκαν σε αποκλεισμό, λόγω του κορονοϊού, και αρχίζουν να επιστρέφουν βήμα βήμα στην κανονικότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ρώμη και το μετρό της, με τις πρώτες φωτογραφίες να δίνουν μια πρόγευση των μετακινήσεων στην εποχή της Covid-19.

Με τους επιβάτες να στέκονται σε απόσταση ο ένας από τον άλλο, καθώς περιμένουν τον συρμό. Με όλον τον κόσμο, εργαζόμενους και χρήστες του μετρό, να φορούν μάσκες. Με σημάδια στις αποβάθρες για να μην υπάρχει συνωστισμός.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο μετρό στο Μιλάνο.

Με 27.359 νεκρούς, η Ιταλία είναι έχει δεχθεί σφοδρό πλήγμα από τον κορονοϊό. Και με τα κρούσματα να έχουν φτάσει από χθες τα 200.000, είναι φανερό πως ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς.

Ωστόσο η ιταλική κυβέρνηση δέχεται σφοδρή κριτική για το ήπιο, όπως χαρακτηρίζεται, σχέδιο εξόδου από την καραντίνα.

Τα αυστηρά μέτρα, που ελήφθησαν πριν από 7 εβδομάδες, χαλαρώνουν από τις 4 Μαΐου, οπότε ανοίγουν και πάλι - με όλα τα μέτρα προστασίας- πάρκα, εργοστάσια και οικοδομές.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά έως τις 18 Μαΐου, μπαρ και κομμωτήρια δεν θα ανοίξουν πριν την 1η Ιουνίου και οι μαθητές θα ξανακαθίσουν στα θρανία τον Σεπτέμβριο.

Το ήπιο σχέδιο του Τζουζέπε Κόντε δέχθηκε σφοδρή κριτική από τις επιχειρήσεις και την αντιπολίτευση, ενώ αμφιβολίες εκφράζονται και μέσα στον εύθραυστο συνασπισμό του Κόντε, σχετικά με το τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος του μεγάλης διάρκειας lockdown και της αργής άρσης του.

Ο ίδιος ο Κόντε δηλώνει αποφασισμένος και δεν μετανιώνει για τίποτα. «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα τα έκανα όλα και πάλι είπε στην εφημερίδα La Stampa. «Δεν μπορώ να παρασύρομαι από την κοινή γνώμη, ακόμα και αν κατανοώ και ο ίδιος πολύ καλά αυτά τα συναισθήματα».

These days they are doing tests to try to understand how to manage public transport after lockdown. For example, in Milan 1.5 million of people a day use it and probably will be reduced to 0.5 for social distancing. This is a photo of the Rome metro pic.twitter.com/Nr9xrpgkJ7

— Francesco (@TheFrancescoHD) April 25, 2020