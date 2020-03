Ο κορονοϊός προκάλεσε πανικό στα σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας

Τα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία έχουν καταγράψει μια σημαντική αύξηση της ζήτησης για βασικά είδη οικιακής χρήσης, καθώς η ανησυχία για τον νέο κορονοϊό οδηγεί τους αγοραστές στο να δημιουργούν αποθέματα στα σπίτια τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προϊόντα όπως τα ζυμαρικά, τα φασόλια και το ρύζι είναι πλέον περιζήτητα σε κάποια ράφια, καθώς και αντικείμενα όπως χαρτιά υγείας, απορρυπαντικά, σαπούνια και απολυμαντικά χεριών.

Μέχρι σήμερα, η Αυστραλία έχει καταγεγραμμένες 34 περιπτώσεις κορονοϊού, σύμφωνα με το AAP, με τις τελευταίες δύο περιπτώσεις να είναι οι πρώτες μεταδόσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Australia 2020: panic buying at the supermarket. Shelves of toilet paper, tinned foods, basic medications and soap cleared out. One customer carrying 4 large packs of Dettol soap cradled in arms like a precious commodity. pic.twitter.com/RTfF5zWRhS

Πολλοί Αυστραλοί κατέγραψαν σκηνές από τις αγορές πανικού στην περιοχή τους, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης ανέφερε πως ένα σούπερ μάρκετ στο Νόρθμπριτζ του Σίδνεϊ, ξέμεινε από χαρτιά υγείας, κρεμοσάπουνα, χαρτοπετσέτες και παυσίπονα, όπως σημειώνει η ιστοσελίδα insideretail.com.au.

Την ίδια ώρα, μεγάλες αλυσίδες της Αυστραλίας ανέφεραν αυξημένη ζήτηση για κάποια προϊόντα, αλλά δήλωσαν ότι τα κέντρα διανομής τους είναι εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. «Είδαμε μια απότομη αύξηση της ζήτησης για προϊόντα μεγάλης διάρκειας τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μερική έλλειψη αποθεμάτων σε ορισμένα από τα καταστήματά μας», σημείωσε επί του θέματος εκπρόσωπος της Woolworths.

At my local Coles and Woolies. Panadol. Gone. Hand sanitisers. Gone. Disinfectant soap. Gone. Toilet & tissue paper. Gone. Ironically, probably only toilet paper is essential. Would @Coles and @woolworths need to start rationing toilet paper purchase? 🤔 #COVID19 pic.twitter.com/NHpPMnXmFC

— Maree Ma (@maree_jun) March 3, 2020