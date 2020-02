Forbes: Αυτή είναι η πλουσιότερη Ρωσίδα στον κόσμο

Η 44χρονη Τατιάνα Μπακαλτσούκ, η γυναίκα που ίδρυσε το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής στην Ρωσία, το Wildberries, έγινε σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Forbes η πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας.

Η Μπακαλτσούκ εκτόπισε από την πρώτη θέση την σύζυγό του εκλιπόντος πρώην δημάρχου της Μόσχας Γιούρι Λουζκόφ, την 56χρονη σήμερα Τατιάνα Μπατούρινα.

Σύμφωνα με το Forbes η περιουσία της φθάνει το 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια, ξεπερνώντας κατά 200 εκατομμύρια δολάρια σε αξία τα περιουσιακά στοιχεία της προέδρου της εταιρείας Inteco Management Τατιάνα Μπατούρινα, τα οποία αξιολογούνται σε 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ επισημαίνεται ότι η νέα αυτή αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων της Μπακαλτσούκ έγινε με βάση την αύξηση κατά 88% του τζίρου του Wildberries το 2019 , ο οποίος έφθασε τα 222,5 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Οι κωδικοί των προϊόντων του καταστήματος Wildberries διπλασιάσθηκαν στο διάστημα αυτό φθάνοντας από το 1,8 εκατομμύριο στα 3,6 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των εκτελούμενων παραγγελιών προσέγγισε τα 164 εκατομμύρια.

