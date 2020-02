Φρίκη στη Βενεζουέλα: Κρατούσε γυναίκα ως σκλάβα του σεξ για 31 χρόνια μέσα σε δωμάτιο

Φρικιαστική υπόθεση στη Βενεζουέλα, με έναν 56χρονο άνδρα να κατηγορείται ότι κρατούσε ως σκλάβα του σεξ επί 31 χρόνια μία 49χρονη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το sky.com ο Ματίας Σάλασαρ κατηγορείται για σεξουαλική δουλεία, σεξουαλική και ψυχολογική βία εις βάρος της άτυχης γυναίκας.

Η 49χρονη γυναίκα πέρασε τη ζωή της σε ένα σκοτεινό δωμάτιο από τα 18 της χρόνια, η οποία κατάφερε να αποδράσει από την κόλαση στην οποία ζούσε.

Ο 56χρονος συνελήφθη και κρατείται σε αστυνομικό τμήμα. Πάντως, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου είπε στους δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του είναι αθώος και θύμα ενός κυνηγιού μαγισσών.

Matias Salazar: Venezuelan man charged with holding woman as sex slave for 31 years https://t.co/mx6Np665aV

— Sky News (@SkyNews) February 12, 2020