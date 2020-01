Στο Ρεκόρ Γκίνες εστιατόριο με 207 γεύσεις μίλκσεϊκ

Μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες κατέχει πλέον το εστιατόριο Gibson's Gourmet Burgers & Ribs στην περιοχή Βικτόρια και Άλφρεντ Γουότερφροντ στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Το εστιατόριο διαθέτει 207 γεύσεις μίλκσεϊκ και για να συμπληρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η αίτηση για εγγραφή στο βιβλίο των Ρεκόρ χρειάστηκε 1,5 χρόνος. Τον περασμένο Οκτώβριο σε ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκαν και οι 207 τύποι του ροφήματος, τους οποίους δοκίμασαν οι κριτές!

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και υποβλήθηκε στα γραφεία της Guiness World Records Ltd. στο Λονδίνο, απ' όπου ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα η είσοδος στο Γκίνες.

Στις 207 γεύσεις περιλαμβάνονται τιραμισού, αλμυρή καραμέλα, όρεο τσιζκέικ, φράουλες και εκατοντάδες άλλες.

Come and enjoy 1 or 2 or maybe even 207 of our @guinnessworldrecords holder shakes ... we are pretty sure we have something for every tastebud ❤️

