Φονικός κοροναϊός: Δεύτερο κρούσμα στις ΗΠΑ

Μία γυναίκα είναι το δεύτερο κρούσμα του φονικού κοροναϊου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία νεαρή Αμερικανίδα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Σικάγο των ΗΠΑ καθώς διαγνώστηκε ότι πάσχει από τον φονικό ιό που ξεκίνησε από την Κίνα.

Πριν από τρεις ημέρες, είχε γίνει γνωστό ότι ένας Αμερικανός πολίτης μολύνθηκε από τον νέο κοροναϊό.

Ο πρώτος Αμερικανός ασθενής βρίσκεται στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Οι Αρχές της χώρας εξετάζουν ακόμη 12 άτομα με ύποπτα συμπτώματα.

Ο κοροναϊός έχει σημάνει συναγερμό στην Κίνα ενώ 26 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ο φονικός ιός εξαπλώνεται με ραγδαία ταχύτητα ενώ οι νεκροί αυξάνονται όσο περνούν οι ώρες.

Η Κίνα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα φωτογραφία με το πώς μοιάζει ο φονικός ιός.

Πιο συγκεκριμένα, η εθνική βάση παθογόνων μικροοργανισμών της χώρας έλαβε την απόφαση να δημοσιεύσει την εικόνα του νέου κορονοϊού, όπως αυτός φαίνεται σε μικροσκόπιο.

BIO WARFARE?

This is what the #CoronaVirus looks like

China released the first strain of virus information and its electron micrographs, new coronavirus nucleic acid detection primers and probe sequences, and other important info.#WuhanCoronavirus pic.twitter.com/jraZnkhP9A

— news for you (@newsforyouSA) January 24, 2020