Γυναίκα σκότωσε τα 3 παιδάκια της και τα έβαλε να «κοιμηθούν» στον καναπέ

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η είδηση για μια γυναίκα στο Φοίνιξ της Αριζόνα, η οποία σκότωσε και τα τρία μικρά παιδιά της.

Πρόκειται για μια 22χρονη, η οποία ομολόγησε στις Αρχές πως ήταν εκείνη που έβαλε τέλος στη ζωή στον 3 ετών γιο της και τις, καθώς και τις δυο κόρες της, η μια 2 ετών και η άλλη μόλις κάποιων μηνών.

Σύμφωνα με τις Αρχές και τα τρία παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σαλόνι του σπιτιού από κάποιο γνωστό πρόσωπο της οικογένειας τη Δευτέρα (20/01).

«Η μητέρα είναι υπεύθυνη για τον θάνατο των παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά η αξιωματικός της Αστυνομίας του Φοίνιξ, Μερσέντες Φόρτσουν, όπως γράφει το CNN.

Οι επίσημες αναφορές περιγράφουν πως αμέσως μετά τη δολοφονία η 22χρονη μητέρα τοποθέτησε τα παιδιά στον καναπέ «σε στάση ύπνου».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης απολογίας της, το βράδυ της Τρίτης (21/01), ένας δικαστής αποφάσισε η Ρέιτσελ Χένρι να κρατηθεί, με εγγύηση 3 εκατ. δολαρίων, ενώ διέταξε να οριστεί δικηγόρος από το κράτος.

Η 22χρονη, που είχε μετακομίσει στην Αριζόνα από την Οκλαχόμα, ανέφερε τον προβληματισμό της για το ποσό που αποφασίστηκε, καθώς όπως ανέφερε, «δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να πάρω χρήματα. Δεν έχω δουλειά ή τίποτα».

UPDATE: Mom arrested, admits to killing kids ages 3, 2 and 7 months. Mom is a 22-year-old woman who recently moved to Arizona from Oklahoma. Crime happened in their home near 24th Street and Vineyard pic.twitter.com/iqCivZ66jZ

— Phoenix Police Department (@phoenixpolice) January 21, 2020