Δίδυμα γεννήθηκαν 20 λεπτά μετά τον σεισμό στην Αλβανία

Την ώρα που τα 6,4 Ρίχτερ ταρακουνούσαν τη χώρα, γιατροί στο νοσοκομείο Τιράνων αρνήθηκαν να φύγουν, παραμένοντας στο πλευρό όσων νοσηλεύονταν αλλά των εκατοντάδων ακόμα που έφτασαν στο νοσοκομείο.

Μεταξύ των γιατρών ήταν και μία μαιευτήρας που έφερε στη ζωή δίδυμα, μόλις 20 λεπτά μετά το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Η ίδια μοιράστηκε τα νέα γράφοντας στα social media ότι, «είναι το καλύτερο σύμβολο για τη συνέχεια της ζωής».

These twins were born merely 20 minutes after the 6.4-magnitude earthquake that hit ???????? on Tuesday. Despite damages in the hospital, doctors refused to walk out on their patients. 17 babies were born in the last 24 hours. pic.twitter.com/DMuwPe29uw

— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 Νοεμβρίου 2019