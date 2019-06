Διαδηλώσεις με καρικατούρα του Ντόναλντ Τραμπ σε χρυσή τουαλέτα στο Λονδίνο

Την πρόθεση των δύο χωρών να διευρύνουν τις εμπορικές και επιχειρηματικές τους συνεργασίες εξέφρασαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι, οι οποίοι παρέστησαν σε συνάντηση στρογγυλής τράπεζας με υψηλόβαθμα στελέχη που εκπροσωπούν δέκα μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς των δύο χωρών, προκειμένου να συζητήσουν τις δυνατότητες επωφελούς συνεργασίας και για τις δύο πλευρές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Βρετανία είναι ήδη ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ και ότι υπάρχει πεδίο διεύρυνσης μέσα από μία «ουσιαστική εμπορική συμφωνία». Αλλά και η βρετανίδα πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες συνεργασίας για το μέλλον, μέσα από μία καλή διμερή εμπορική συμφωνία.

Οι εταιρίες που εκπροσωπήθηκαν είναι οι BAE Systems, GlaxoSmithKline, National Grid, Barclays, Reckitt Benckiser, JP Morgan, Lockheed Martin, Goldman Sachs International, Bechtel και Splunk.

Στο κέντρο της πλατείας Τραφάλγκαρ, οι διαδηλωτές της μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου τον υποδέχθηκαν με ένα νέο μεγάλων διαστάσεων ομοίωμα ρομπότ που μιλάει. Πρόκειται για μία καρικατούρα που αναπαριστά τον Ντόναλντ Τραμπ καθισμένο σε μία χρυσή τουαλέτα, να φορά ένα κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ.

Το ρομπότ, το οποίο φιλοτέχνησε Αμερικανός καλλιτέχνης που ταξίδεψε στη Βρετανία γι' αυτό τον σκοπό, επαναλαμβάνει φράσεις με την ηχογραφημένη φωνή του Ντόναλντ Τραμπ να λέει «Όχι, σκευωρία», «Είναι fake news» και «Είμαι ευφυία».

Statue of Donald Trump tweeting on the toilet appears in London pic.twitter.com/NscbW0gnJA

— The Independent (@Independent) June 4, 2019