Ρουκέτες σε ξενοδοχείο στη Λιβύη

Ρουκέτες έπληξαν πολυτελές ξενοδοχείο στη Λιβύη σήμερα το πρωί, το οποίο βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Τρίπολης.

Για την επίθεση αυτή η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Εθνότητας επέρριψε την ευθύνη στον αυτοαποκαλούμενο Λιβυκό Εθνικό Στρατό του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της Κυρηναϊκής, οι δυνάμεις του οποίου διεξάγουν από τις αρχές Απριλίου επιχείρηση ευρείας κλίμακας για να καταλάβουν την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέβασε στα social media φωτογραφίες από δωμάτιο του ξενοδοχείου Rixos που έχει υποστεί ζημιές από τις ρουκέτες. Στο ξενοδοχείο βρισκόταν σε εξέλιξη συνάντηση βουλευτών που εναντιώνονται στον Χάφταρ.

Libya: Rockets fell on Friday morning at the Rixos luxury hotel in Tripoli https://t.co/Acj0LUoQso pic.twitter.com/1HF4aSPEjN via @RebeccaRambar #Libya

Μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Χάφταρ διέταξε τα στρατεύματά του να κυριεύσουν την πρωτεύουσα, έδρα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, την 4η Απριλίου. Ωστόσο οι δυνάμεις του δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις αμυντικές θέσεις των παραστρατιωτικών που δηλώνουν πίστη στην Κυβέρνηση και η κατάσταση στα μέτωπα έχει οδηγηθεί ουσιαστικά σε αδιέξοδο εδώ κι εβδομάδες.

Οι μάχες εκτυλίσσονται κυρίως σε νότια προάστια της πρωτεύουσα της Λιβύης. Το ξενοδοχείο που επλήγη όμως βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο κέντρο της Τρίπολης, σε μικρή απόσταση από το συγκρότημα που αποτελούσε άλλοτε κατοικία του Μουάμαρ Καντάφι, το καθεστώς του οποίου ανατράπηκε το 2011.

Pictures via fb shows the aftermath of air strikes by Haftar’s air force on the new headquarters of HoR in Rixos Hotel in #Tripoli.#Libya pic.twitter.com/FjuJWPcMvT

— Khaled Butou (@mazighie) 24 May 2019