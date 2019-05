Διαδηλώσεις και επεισόδια στο ινδικό Κασμίρ μετά τον βιασμό 3χρονης

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους του Κασμίρ ζητώντας να επιβληθεί η θανατική ποινή σε έναν άνδρα που βίασε ένα κοριτσάκι 3 ετών, καθώς φουντώνει η οργή για τη σεξουαλική βία στην περιοχή αυτή των Ιμαλαΐων που ελέγχεται από την Ινδία.

Δεκάδες διαδηλωτές τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς όταν οι αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα και χρησιμοποίησαν τα γκλομπ τους για να διαλύσουν το πλήθος που είχε αποκλείσει έναν αυτοκινητόδρομο. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Rape of 3-year-old in #Sumbal triggers outrage, Kashmir valley observes a shutdown . India Today's @ShujaUH shares this ground report.

More #ReporterDiary : https://t.co/FAHzdk9TO8 … pic.twitter.com/f4hwruKaQM

— India Today (@IndiaToday) 13 Μαΐου 2019